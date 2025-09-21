Instan abogados a juez a impedir pena de muerte

NUEVA YORK.- Los abogados de Luigi Mangione instaron el sábado a un juez a impedir que los fiscales federales busquen la pena de muerte en el caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, argumentando que las autoridades afectaron el caso al convertir su arresto en un espectáculo de "película de Marvel" y al declarar públicamente su deseo de verlo ejecutado.

Tras la reciente victoria legal que eliminó los cargos de terrorismo en el caso de asesinato contra Mangione en el nivel estatal, sus abogados ahora luchan para que se desestime su caso a nivel federal, aprovechando la declaración que la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo en abril, antes de que Mangione fuera acusado formalmente, de que la pena capital está justificada para un "asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos".

Las declaraciones de Bondi y otras acciones oficiales, incluido un traslado altamente coreografiado en el que el acusado fue conducido a un muelle de Manhattan por agentes armados, además del desprecio del gobierno del presidente Donald Trump por los procedimientos establecidos de pena de muerte, "han violado los derechos constitucionales y legales del señor Mangione y han perjudicado fatalmente este caso de pena de muerte", argumentaron sus abogados en un documento judicial.

El equipo de defensa de Mangione, encabezado por la exfiscal de Manhattan Karen Friedman Agnifilo, pidió a la jueza de distrito de Estados Unidos Margaret Garnett, designada por el expresidente Joe Biden, que "corrija los errores cometidos por el gobierno y evite que este caso proceda como una acusación de pena de muerte".





La defensa dice que "la política, no el mérito" impulsó la decisión de la pena de muerte

Bondi anunció en abril que había ordenado a los fiscales federales de Manhattan que buscaran la pena de muerte para Mangione. Fue la primera vez que el Departamento de Justicia informó que presentaba un caso de pena capital desde que Trump regresara al cargo el 20 de enero, con la promesa de revivir las ejecuciones federales, que Biden, su predecesor, había suspendido.

Los abogados de Mangione argumentan que el anuncio de Bondi, al que dio seguimiento con publicaciones en Instagram y una aparición en televisión, mostró que la decisión se basó "en la política, no en el mérito" y que sus comentarios contaminaron el proceso del jurado investigador que llevó a que fuera acusado formalmente unas semanas después.

Trump, quien supervisó una serie sin precedentes de 13 ejecuciones al final de su primer mandato, ofreció el jueves sus propias opiniones sobre Mangione, a pesar de las reglas judiciales que prohíben cualquier publicidad previa al juicio que pueda interferir con el derecho de un acusado a un proceso judicial justo.

"Piensen en Mangione. Le disparó a alguien por la espalda, tan claro como me estás mirando o yo te estoy mirando. Disparó, parecía un asesino puro", dijo Trump a Fox News.