Temen deportación de un periodista hispano

Los abogados de un periodista de habla hispana que ha estado detenido desde junio por autoridades de inmigración en Georgia manifestaron el viernes su preocupación de que su cliente pudiera ser deportado de forma inminente después de que un panel de apelaciones reabriera un antiguo caso de inmigración en su contra y ordenara su regreso a El Salvador.

La policía local en las afueras de Atlanta arrestó a Mario Guevara mientras cubría una protesta el 14 de junio, y fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Un juez de inmigración le concedió el pago de una fianza en julio, pero permaneció bajo custodia mientras el gobierno apelaba.

Todos los cargos penales presentados contra Guevara tras su arresto han sido desestimados. Un caso de inmigración en su contra fue cerrado administrativamente hace más de una década, y sus abogados señalan que el periodista tenía autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Argumentan que está siendo castigado, en violación de sus derechos constitucionales, por hacer su trabajo como periodista, particularmente por filmar actividades del ICE y otras fuerzas del orden.

Un fallo desfavorable

La Junta de Apelaciones de Inmigración, que recibe apelaciones a fallos de tribunales de inmigración, desestimó el viernes la apelación del gobierno sobre la orden de fianza, diciendo que era irrelevante. Según dicha orden, los registros muestran que la junta denegó la apelación de Guevara en relación con una orden de deportación anterior. La junta dijo que la orden de deportación ahora es definitiva y que ni un juez de inmigración ni la junta tienen la autoridad para establecer una fianza.

Pero los abogados de Guevara argumentan que la orden de la junta se basa en información incorrecta. En un caso separado que han presentado ante un tribunal federal, pidieron el viernes a un juez que celebre una audiencia de emergencia y emita una orden inmediata para su liberación. Dijeron en un documento que temían que la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración "pudiera tener consecuencias inmediatas".