Víctima: se necesita ley contra crímenes de odio

COLUMBIA, Carolina del Sur.- Cuando Jarvis McKenzie cruzó miradas con el hombre en el coche, no pudo entender el odio que vio. Cuando el hombre levantó un rifle, disparó por encima de su cabeza y gritó "¡mejor corre, chico!" mientras McKenzie se refugiaba detrás de un muro de ladrillos, supo que era porque él es negro.

McKenzie contó su historia un mes después del tiroteo porque Carolina del Sur es uno de los dos estados junto con Wyoming que no tienen sus propias leyes de crímenes de odio.

Unas dos docenas de gobiernos locales en Carolina del Sur han aprobado sus propias ordenanzas de crímenes de odio como el último intento de presionar al Senado estatal a que vote sobre una ley con penas más severas para crímenes motivados por el odio hacia las víctimas debido a su raza, religión, orientación sexual, género o etnia.

Una década de presión por parte de empresas, los sobrevivientes de una masacre racista en una iglesia de Charleston que dejó nueve muertos, y algunos de sus propios republicanos no ha sido suficiente para convencer a los senadores. Los gobiernos locales aprueban leyes de crímenes de odio pero con penas muy leves.

El condado de Richland, donde vive McKenzie, tiene una ordenanza contra los crímenes de odio y el hombre blanco visto en las imágenes de cámara de seguridad agarrando el rifle y disparando a través de la ventana abierta de su coche el 24 de julio es el primero en enfrentar el cargo.

Pero las leyes locales están restringidas a delitos menores con sentencias limitadas a un mes de cárcel. La propuesta respaldada por líderes empresariales podría añadir años a las condenas por asalto y otros crímenes violentos.

McKenzie se sentó en el mismo lugar al borde de su vecindario durante un año a las 5:30 de la mañana esperando que su supervisor lo recogiera para ir al trabajo. Para él y su familia, cada salida ahora implica inquietud, si no miedo.

"Es desgarrador saber que me levanto cada mañana. Me paro allí sin saber si él me había visto antes", expresó McKenzie.

Los esfuerzos por una ley contra crímenes de odio se han estancado desde la masacre racista en la iglesia de Charleston en 2015.

La falta de una ley estatal de crímenes de odio rápidamente se convirtió en un punto sensible en Carolina del Sur después de las muertes de nueve feligreses negros en la Iglesia Emanuel AME en Charleston en 2015. Después de un verano de conflictos raciales en 2020, los líderes empresariales lo hicieron una prioridad y la Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó su versión en 2021.

Pero en 2021 y nuevamente en la siguiente sesión en 2023, la propuesta se estancó sin una votación. Los partidarios dicen que el liderazgo republicano del Senado sabe que se aprobará ya que más miembros moderados de su propio partido la apoyan, pero la mantienen enterrada en el calendario con gestiones procedimentales.

La oposición se realiza mayormente en silencio y el proyecto solo se menciona de pasada mientras el Senado aborda otros temas, como en mayo de 2023 cuando un debate sobre las pautas para el currículo de historia sobre temas como la esclavitud y la segregación brevemente llevó a un legislador demócrata a preguntar al líder de la mayoría republicana del Senado, Shane Massey, por qué los crímenes de odio no podían obtener una votación.

"El problema ahora es que hay un número de personas que piensan que no solo es una legislación para sentirse bien, sino que es una mala legislación. Es una mala política no porque la gente apoye el odio, sino porque fomenta la división", respondió Massey en el pleno del Senado.

Los partidarios dicen que las leyes federales contra crímenes de odio no son suficientes.

Los opositores a una ley estatal de crímenes contra odio señalan que existe una ley federal de crímenes de odio y el tirador de la iglesia de Charleston está en el corredor de la muerte federal debido a ella.

Pero los funcionarios federales no pueden procesar casos que involucren a menores, tienen tiempo y recursos limitados en comparación con el estado y esas decisiones se toman en Washington, D.C., en lugar de localmente, dijo el jefe policial del condado Richland, Leon Lott, quien impulsó la ordenanza contra crímenes de odio en su condado.

"Es sentido común. Estamos haciendo algo muy simple complicado, y no es complicado. Si cometes un crimen contra alguien solo por el odio hacia ellos, por quienes son, la religión, etcétera, sabemos lo que es eso", manifestó Lott.

Los demócratas en el Senado estaban especialmente frustrados en la sesión de este año porque mientras los senadores debatían sentencias más severas por atacar a trabajadores de la salud o perros policía, los crímenes de odio nuevamente no llegaron a ninguna parte.

Los partidarios de una ley estatal contra crímenes de odio dicen que la resistencia de Carolina del Sur a promulgar una envalentona a los supremacistas blancos.

"El mensaje subliminal es que, si eres racista y quieres cometer un crimen y atacar a alguien por su raza, género, etnia, orientación sexual o lo que sea, puedes hacerlo aquí", declaró el abogado de McKenzie, Tyler Bailey.

El gobernador dice que las leyes de Carolina del Sur proporcionan castigo sin una nueva ley contra crímenes de odio.

El gobernador republicano Henry McMaster entiende por qué los gobiernos locales están aprobando sus propias leyes contra crímenes de odio, pero indica que las leyes de Carolina del Sur contra asaltos y otros crímenes violentos tienen sentencias lo suficientemente severas como para que los jueces puedan dar castigos máximos si creen que la principal motivación de un crimen es el odio.