Atrapados en caos de represión migratoria

CHICAGO.- El niño de 2 años estaba tan asustado que tartamudeó.

"Mami, mami, mami", repitió, aferrado a ella.

Su madre, Molly Kucich, compraba víveres cuando la llamó su esposo, presa del pánico. Ella escuchó: "Redada migratoria". Luego: "Gas lacrimógeno".

Abandonó el carrito con sus comestibles y condujo a toda velocidad hacia su hijo pequeño y su hermano de 14 meses, quienes, en ese cálido viernes de octubre, se encontraban entre los cientos de niños de Chicago atrapados repentinamente en el caos de la represión migratoria del gobierno de Trump.

Padres, maestros y cuidadores han lidiado desde entonces sobre cómo explicar a los niños lo que ven: cuánto decirles para que sepan lo suficiente para mantenerse a salvo, pero no demasiado como para robarles su infancia. Un niño pequeño no debería saber qué es una granada de gas lacrimógeno, dijo Kucich.

"No sé cómo explicar esto a mis hijos".

Los niños jugaban en los pasamanos afuera de la Escuela Primaria Funston justo antes del mediodía del 3 de octubre, cuando una camioneta SUV blanca pasó por su calle en Logan Square, un barrio históricamente hispano que desde hace años está en constante gentrificación.

En los autos que la seguían, los conductores tocaban la bocina para alertar a los vecinos de que esos eran agentes federales. Una motoneta se detuvo frente a la camioneta en un intento por bloquearla. No hubo protestas masivas y algunos maestros que caminaban para almorzar al principio no se dieron cuenta de lo que sucedía.

De repente, botes de gas lacrimógeno volaron desde la ventanilla de la camioneta SUV.

La nube de gas se elevó, primero blanca, luego verde, y la calle estalló en un pandemonio. Algunas personas corrieron. Otras gritaron a los agentes que se fueran. Las sirenas sonaron hacia ellos. Los padres se saltaron las señales de "stop" (alto) y condujeron incluso por las aceras para llegar hasta sus hijos.

El hijo de Kucich estaba a media cuadra y almorzaba junto a la ventana del Cafe Luna y Cielo Play, donde los niños aprenden español mientras se divierten con comida y autos de juguete. Su niñera lo lleva allí casi todos los días. Hizo sus mejores amigos en ese café y su hermano pequeño dio sus primeros pasos allí.

La dueña, Vanessa Aguirre-Ávalos, corrió al exterior a ver qué pasaba, mientras las niñeras de los niños los llevaban a toda prisa a una habitación trasera. Aguirre-Ávalos es ciudadana y las niñeras —abuelas hispanas— son ciudadanas o tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos.

Aun así, estaban aterrorizadas. Una le rogó a Aguirre-Ávalos: "Si me llevan, por favor, asegúrate de que los niños lleguen sanos y salvos a casa".

La camioneta SUV finalmente se alejó, la nube de humo se disipó y llegaron los padres. "¿Qué pasa?", gritó una niña, una y otra vez.

El hijo de Kucich, quien es blanco, ahora se preocupa por su niñera, una ciudadana estadounidense de origen guatemalteco. Le pregunta dónde está y cuándo llegará. Se sobresalta al escuchar las sirenas. Su madre llamó al pediatra para que la derivara a un terapeuta.

Andrea Soria, cuya hija de 6 años también juega en Luna y Cielo, la escuchó susurrarles a sus muñecas: "Tenemos que portarnos bien o nos atrapará el ICE", las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

"Estos niños están traumatizados", dijo Aguirre-Ávalos. "Incluso si el ICE deja de hacer lo que hace ahora mismo, la gente va a estar traumatizada. El daño ya está hecho".

"Tuve que actuar como si no pasara nada"

Era un hermoso viernes, así que Liza Oliva-Perez, maestra de quinto grado, caminó hacia la tienda de comestibles del otro lado de la calle para almorzar.

Notó que un helicóptero sobrevolaba, luego la camioneta SUV con una fila de autos tras ella que tocaban la bocina.

Esa mañana, otra maestra le había dado un silbato con instrucciones de que lo tocara si había agentes de inmigración en el vecindario.

Oliva-Perez se llevó el silbato a los labios con torpeza, y justo en ese momento la ventanilla de la camioneta bajó y un hombre enmascarado dentro lanzó una granada de gas lacrimógeno.

"No podía imaginar lo que sucedía", dijo Oliva-Pérez. Luego él lanzó otra, esta vez en dirección a ella.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que los agentes de la Patrulla Fronteriza se vieron "impedidos por manifestantes" durante una una operación específica de aplicación de la ley en la que un hombre fue arrestado.

La represión en Chicago, denominada "Operation Midway Blitz" (Operación Relámpago Midway), comenzó a principios de septiembre. Agentes enmascarados y armados en camionetas sin identificación patrullan los vecindarios, y los residentes han protestado de distintas maneras contra lo que consideran un sitio a su ciudad.