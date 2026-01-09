Vuelca un camión en la autopista 83

Un camión se volcó la tarde de este jueves en la autopista 83, cerca de la carretera Stewart, en Mission, informó la ciudad antes mencionada.

Equipos de emergencia se presentaron en el lugar y se recomendó a los conductores evitar la zona.

Acciones de emergencia tras el volcamiento del camión

Según el Departamento de bomberos de Mission, durante el incidente afortunadamente no se registraron heridos graves y todas las personas implicadas se encontraban a salvo.

Detalles sobre el accidente en la autopista 83

Por su parte la ciudad exhorta a los conductores a que manejen con precaución y permanezcan alerta.