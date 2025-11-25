Decomisan más de 10 mdd en ´meta

Agentes fronterizos aseguraron un camión que transportaba más de 1,150 libras de posible metanfetamina en el Puente Internacional Pharr-Reynosa, que conecta Texas en Estados Unidos con Tamaulipas en México.

El cargamento ilícito estaba oculto entre una carga de lechugas, con un valor estimado de casi 10 millones 300 mil dólares en el mercado negro.

El narcótico que estaba distribuido en 500 paquetes con un peso equivalente a 523 kilos, fue descubierto el pasado 21 de noviembre en una unidad comercial que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. El vehículo fue seleccionado para una inspección más exhaustiva utilizando equipo de inspección no intrusivo.

¿Qué ocurrió?

Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, subrayó que "esta ensalada no era apta para la mesa de Acción de Gracias de este año".

"Dentro de un cargamento de lechugas, nuestros oficiales de primera línea descubrieron contrabando que no debería estar en ninguna mesa festiva", declaró Rodríguez. "Como bien ilustra esta incautación, el uso de herramientas y tecnología por parte de nuestros oficiales fue fundamental en este decomiso masivo de narcóticos fuertes".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) incautó los narcóticos y el vehículo. El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS) inició una investigación criminal.