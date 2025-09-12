Republicanos del Senado listos para cambiar las reglas

WASHINGTON.- Los republicanos del Senado están dando los primeros pasos para cambiar las reglas de la cámara alta el jueves, para facilitar la confirmación de grupos de nominados del presidente Donald Trump y superar los retrasos de los demócratas.

La propuesta del líder de la mayoría del Senado, John Thune, es el más reciente ataque tras 12 años de cambios graduales por parte de ambos partidos para debilitar el obstruccionismo y hacer que el proceso de nominaciones sea más partidista. Thune ha dicho que la obstrucción de los demócratas es "insostenible" porque han prolongado el proceso de confirmación y enfurecido a Trump, mientras muchos puestos en su administración siguen vacantes.

Al iniciar sesiones en el Senado, Thune, un republicano de Dakota del Sur, dijo que los retrasos han impedido que el Senado dedique tiempo a asuntos legislativos.

"Vamos a arreglar esto hoy y restaurar el precedente de larga data del Senado de confirmación expedita, y el papel del Senado como un cuerpo legislativo ante todo", afirmó Thune.

Los republicanos están efectuando una serie de votos procesales el jueves sobre un grupo de 48 nominados de Trump, y se espera que voten para "revocar al presidente", o cambiar las reglas, lo cual requiere una simple mayoría de votos. Si todo sale según su plan, los nominados —subsecretarios y puestos de personal para varias agencias del gobierno, así como varios embajadores— podrían ser confirmados para la próxima semana.

El esfuerzo por cambiar las reglas se produce mientras ambos partidos han obstruido a los nominados del otro durante años, y tanto republicanos como demócratas han abogado por acelerar el proceso cuando están en la mayoría.

El cambio de reglas republicano no llega a acelerar los votos sobre altos funcionarios del gabinete y nombramientos judiciales de por vida, y se basa libremente en una propuesta de los demócratas bajo el presidente Joe Biden.