Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump

Un agente federal de inmigración señaló que las heridas que sufrió luego de ser arrastrado por un vehículo no fueron “nada grave”, de acuerdo con las imágenes de su cámara corporal dadas a conocer el martes, las cuales muestran los momentos después de que otro agente baleó de muerte a un inmigrante mexicano en el área de Chicago a principios de este mes.