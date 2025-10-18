Ingeniero gana concurso de calabazas gigantes

Brandon Dawson celebra después de ganar el 52º Campeonato Mundial Anual de Pesaje de Calabazas de Safeway en Half Moon Bay, California, el lunes 13 de octubre de 2025. Un ingeniero y entusiasta de la jardinería ganó el premio principal en un concurso anual de pesaje de calabazas en el norte de California después de cultivar una que pesó 1.064 kilogramos (2.346 libras).

Brandon Dawson, de Santa Rosa, California, se alzó con la victoria el lunes en el 52º Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, al sur de San Francisco. Dawson levantó los brazos en el aire y sentó a sus dos hijos sobre la calabaza gigante —casi del mismo peso que un vehículo sedán o un gran bisonte— después de ser coronado como el ganador de este año.



