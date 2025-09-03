Reportan incendio en un café emblemático

LOS ÁNGELES, California.- Un devastador incendio afectó al popular Café Sevilla, ubicado en 241 S. Texas Boulevard, Weslaco, Texas, el lunes alrededor de las 8:20 p. m., lo que llevó al cierre temporal del restaurante hasta nuevo aviso.

Según el Departamento de Bomberos de Weslaco, el edificio estaba vacío cuando se produjo el incendio, que comenzó en la parte trasera del edificio y se propagó hacia el interior, afectando principalmente la zona de la cocina. Afortunadamente, no se reportaron heridos y el comedor se salvó en gran parte.

El aviso para orientar a los clientes del cierre provisional.

Investigación y Reparaciones

El investigador de incendios de Weslaco, Celestino Mejía, informó que el edificio se salvó en gran parte y que solo están reparando los daños causados por el incendio. Se espera que el viernes se publique un informe detallado sobre el incidente.

La Reacción de los Clientes

Los clientes habituales del Café Sevilla expresaron su sorpresa y tristeza por el incidente. "Entras ahí y es como entrar en la cocina de la abuela. Llevo muchos años viniendo aquí", dijo Antonio Longor++ia, residente de Mercedes. Ricardo Tello, otro cliente frecuente, se mostró triste por el suceso, ya que el dueño del café es amigo suyo.

A pesar de la pérdida, los clientes confían en que el Café Sevilla se recuperará y que la comunidad los apoyará. "Es una pérdida, pero sé que se recuperarán y la comunidad los apoyará", dijo Longoria.

Información de Contacto

Si deseas obtener más información o apoyar al Café Sevilla, puedes contactarlos al:

Teléfono: (956) 447-4543

Correo electrónico: manuelsilva08@hotmail.com