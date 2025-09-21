Empeoran dificultades económicas de los afroestadounidenses

WASHINGTON.- En uno de sus últimos mítines antes de la elección de 2024, el entonces candidato Donald Trump advirtió que los afroestadounidenses perdían sus empleos en masa y que las cosas empeorarían aún más si no volvía a la Casa Blanca.

"Deberían exigir que les den las cifras de cuántas personas negras van a perder su empleo", dijo Trump. "La población afroestadounidense está siendo despedida en cifras que nunca hemos visto antes".

Pero con el regreso de Trump al cargo, la situación financiera, que ya era frágil para los afroestadounidenses, ha empeorado. Molestos por la inflación y los problemas de asequibilidad, los votantes negros se inclinaron modestamente hacia el republicano el año pasado, con la promesa de que podría impulsar la economía deteniendo los cruces fronterizos y desafiando a las fábricas extranjeras con aranceles. Sin embargo, una serie reciente de datos económicos muestra una creciente brecha racial en la riqueza.

El desempleo entre los afroestadounidenses aumentó del 6,2% al 7,5% en lo que va de 2025, el nivel más alto desde octubre de 2021. La propiedad de viviendas entre el mismo grupo demográfico ha caído al nivel más bajo desde 2021, según un análisis de la agencia inmobiliaria Redfin. A principios de este mes, la Oficina del Censo dijo que el ingreso medio de los hogares negros cayó un 3,3% el año pasado a 56.020 dólares, lo que equivale aproximadamente a 36.000 dólares menos de lo que gana un hogar blanco, y evidencia una mala situación que empeora.

Eso genera un gran riesgo político para el presidente, así como un peligro económico para la nación, porque, históricamente, las pérdidas de empleo entre los afroestadounidenses han presagiado un conjunto más amplio de despidos en otros grupos.

"Los afroestadounidenses suelen ser el canario en la mina de carbón", dijo Angela Hanks, exfuncionaria de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y del Departamento de Trabajo que actualmente labora en The Century Foundation, un grupo de expertos liberal.

La Casa Blanca de Trump enfatizó que algunas de estas tendencias a la baja, como un declive relativo en la riqueza de las personas de raza negra, comenzaron durante el régimen del expresidente demócrata Joe Biden. Subrayó que las políticas de "diversidad, equidad e inclusión (DEI)" promovidas por los demócratas no lograron ofrecer ganancias económicas.