Bomberos rescatan a un cachorro atrapado en pozo

SAN ISIDRO, Condado de Starr

El Departamento de Bomberos de San Isidro, perteneciente al Precinto 4 del Condado de Starr, realizó esta mañana un exitoso rescate de un cachorro que había caído en un pozo en la zona de El Brazil Road.

Respuesta inmediata y rescate exitoso a las 09:33 horas, el equipo de emergencia recibió el reporte de un animal atrapado.

Al llegar al lugar, los bomberos evaluaron la situación y actuaron con rapidez, descendiendo al pozo para poner al cachorro a salvo.

Gracias a la oportuna intervención del personal, el animal fue rescatado sin lesiones y se encuentra en buen estado de salud.

El Departamento de Bomberos de San Isidro reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el rabajo coordinado en este tipo de emergencias.

"Nos enorgullece poder servir y proteger, no solo a las personas, sino también a los animales que forman parte de nuestras familias y entorno", señaló un portavoz del Departamento.

El Departamento continuará fortaleciendo sus esfuerzos de prevención y respuesta ante situaciones similares, reafirmando su misión de servicio, compromiso y protección en beneficio de toda la comunidad del Condado de Starr.



