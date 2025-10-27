Bomberos rescatan a un cachorro atrapado en pozo

Bomberos rescatan a un cachorro atrapado en pozoEl Departamento de Bomberos de San Isidro, perteneciente al Precinto 4 del Condado de Starr, realizó esta mañana un exitoso rescate de un cachorro que había caído en un pozo en la zona de El Brazil Road
SAN ISIDRO, Condado de Starr
El Departamento de Bomberos de San Isidro, perteneciente al Precinto 4 del Condado de Starr, realizó esta mañana un exitoso rescate de un cachorro que había caído en un pozo en la zona de El Brazil Road.
Respuesta inmediata y rescate exitoso a las 09:33 horas, el equipo de emergencia recibió el reporte de un animal atrapado.
Al llegar al lugar, los bomberos evaluaron la situación y actuaron con rapidez, descendiendo al pozo para poner al cachorro a salvo.
Gracias a la oportuna intervención del personal, el animal fue rescatado sin lesiones y se encuentra en buen estado de salud.
El Departamento de Bomberos de San Isidro reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el rabajo coordinado en este tipo de emergencias.
"Nos enorgullece poder servir y proteger, no solo a las personas, sino también a los animales que forman parte de nuestras familias y entorno", señaló un portavoz del Departamento.
El Departamento continuará fortaleciendo sus esfuerzos de prevención y respuesta ante situaciones similares, reafirmando su misión de servicio, compromiso y protección en beneficio de toda la comunidad del Condado de Starr.