Se incendia iglesia al norte de Houston

Un masivo incendio de tres alarmas movilizó a decenas de bomberos este lunes al mediodía en el norte de la ciudad de Houston, luego de que las llamas consumieran una iglesia ubicada en la cuadra 5600 del North Freeway, cerca de West Parker Road.

¿Cómo ocurrió el incendio en la iglesia de Houston?

El Departamento de Bomberos de Houston (HFD) recibió los primeros reportes de fuego activo alrededor de las 12:40 p.m. De inmediato, las unidades despachadas solicitaron refuerzos ante la rápida propagación de las llamas, elevando la respuesta al nivel de tres alarmas para movilizar personal y equipos suficientes.

Acciones del Departamento de Bomberos de Houston

El director de comunicaciones del HFD, Brent Taylor, confirmó que hasta el momento no se han reportado heridos como consecuencia del siniestro. Sin embargo, la magnitud del fuego sugiere daños estructurales considerables en el edificio religioso.

Detalles sobre los daños estructurales en la iglesia

La causa del incendio, así como la evaluación total de los daños, se determinarán una vez que los bomberos logren controlar por completo las llamas y los investigadores puedan ingresar de manera segura a la estructura.