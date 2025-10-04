Contienen incendio en refinería de Chevron

Los bomberos seguían arrojando agua el viernes por la mañana en una refinería de petróleo de Chevron en las afueras de Los Ángeles en la que se registró un incendio la noche anterior, y las llamas gigantescas eran visibles a kilómetros de distancia.

Las autoridades de El Segundo, California, instaron a la población a evitar salir. En la madrugada del viernes, el fuego estaba contenido y no había riesgos para la seguridad pública, señalaron las autoridades municipales en un comunicado. No se habían ordenado evacuaciones.

"Todas las carreteras han sido reabiertas después del incendio de Chevron de anoche", publicó la ciudad de El Segundo el viernes por la mañana. "El incendio sigue activo, pero está contenido en este momento".

Los monitores locales de calidad del aire no mostraron preocupaciones de contaminación del aire el viernes por la mañana en El Segundo y sus alrededores, pero el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur informó que detectaron niveles elevados de compuestos orgánicos volátiles durante la noche en la línea de la cerca de la refinería y en los monitores comunitarios.

La llovizna del viernes por la mañana, la capa marina y los vientos ligeros mantenían la mayor parte de la columna de humo en el aire, detalló la agencia de calidad del aire en un comunicado, pero eso podría cambiar a medida que los vientos de tierra se fortalezcan por la tarde.

La agencia alentó a los residentes a verificar la calidad del aire en tiempo real local y a permanecer en el interior, mantener las ventanas y puertas cerradas y usar sus purificadores de aire HEPA si ven o huelen humo o detectan niveles elevados de contaminación del aire.

"La situación está evolucionando y continuamos monitoreándola de cerca", dijo la agencia.

Los residentes en las inmediaciones de la refinería contaron que sintieron un temblor y luego vieron las llamas.

"Prácticamente, todo el cielo estaba anaranjado", afirmó Sam Daugherty, quien le dijo a KABC-TV que vive a 10 cuadras de distancia y comenzó a empacar una bolsa presa del pánico.

No hubo heridos en la Refinería El Segundo de Chevron y todo el personal había sido localizado, explicó la compañía en un comunicado el jueves por la noche. Según la nota, el sistema de vigilancia indicó que las llamas no se extendieron más allá del perímetro de las instalaciones. La firma no mencionó la causa del incendio.

Los Departamentos de policía y bomberos de El Segundo no realizaron comentarios sobre el fuego, que parecía haber estallado de forma repentina.

La supervisora del condado Los Ángeles, Holly Mitchell, dijo en declaraciones a KCAL-TV que los bomberos habían limitado el fuego a una sección de la refinería.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que estaba monitoreando la situación y coordinando con las autoridades estatales y locales para proteger a la comunidad circundante.

El Segundo es una ciudad costera ubicada aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó en una publicación en la red social X que no había constancia de problemas en el aeropuerto.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles "está listo para asistir con cualquier solicitud de ayuda mutua", afirmó.

El viernes se levantó la orden de quedarse en casa decretada para la cercana Manhattan Beach, al sur de El Segundo.