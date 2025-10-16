Retrasan anuncio del ajuste de prestaciones al Seguro Social

WASHINGTON.- El actual cierre del gobierno ha retrasado el anuncio del ajuste anual por costo de vida del Seguro Social para decenas de millones de beneficiarios.

Programado originalmente para el miércoles, el anuncio del ajuste por costo de vida del Seguro Social de 2024 se hará ahora el 24 de octubre. Coincidirá con el dato de inflación de septiembre, que tampoco ha sido publicado.

La agencia ajusta sus prestaciones cada año en función de la inflación. El aplazamiento del anuncio es el ejemplo más reciente de cómo el cierre del gobierno, que entra ya en su tercera semana y ha avanzado poco hacia una resolución, ha dificultado que las personas planifiquen sus finanzas.

Proyecciones de la Liga de Ciudadanos Mayores y la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) anticipan un aumento del ajuste de aproximadamente 2,7%. Alrededor de 70,6 millones de personas, incluidos jubilados, personas con discapacidades y niños, reciben beneficios del Seguro Social.

Los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) han expresado preocupaciones de que el aumento del próximo año no sea suficiente para compensar el aumento de los costos.

Algunos legisladores han propuesto leyes que harían que el SSA use un índice diferente, llamado Índice de Precios al Consumidor para los Ancianos (CPI-E, por sus siglas en inglés), para calcular el aumento por costo de vida que mide los cambios de precios basados en los patrones de gasto de las personas mayores en cosas como atención médica, alimentos y medicinas.

Un grupo de legisladores demócratas ha propuesto leyes para cambiar el cálculo del IPC para los beneficios del ajuste por costo de vida al CPI-E. En la sesión más reciente, el senador Bob Casey propuso una ley que cambiaría el cálculo del ajuste, pero nunca tuvo una audiencia en el comité de Finanzas del Senado.

Vanessa Fields, una antigua trabajadora social de 70 años y miembro de AFSCME de Filadelfia, dijo que paga aproximadamente 1.000 dólares por mes en comestibles, más que en años anteriores. El ajuste no sigue el ritmo de los costos crecientes, dijo, "y estaremos en una mala situación si los legisladores no actúan".