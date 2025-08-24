Avalan mapa electoral; lo turnan a Greg Abbott

El Senado de Texas dio a primera hora del sábado la aprobación definitiva a un nuevo mapa electoral con inclinación republicana, que fue enviado al gobernador, Greg Abbott, para su firma.

El presidente, Donald Trump, ha impulsado la redistribución para ayudar al Partido Republicano a mantener su escasa mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de 2026. El mapa cuenta ahora con cinco nuevos distritos que favorecerían a los republicanos.

Se espera que Abbott, que también es republicano, lo firme rápidamente, aunque los demócratas han prometido impugnarlo ante los tribunales.

La iniciativa de Trump y de la Legislatura de Texas, de mayoría republicana, llevó a los demócratas del estado a convocar un parón de dos semanas y desencadenó una ola de intentos de redistribución de distritos en todo el país.

Los demócratas se habían preparado para una última muestra de resistencia y planeaban demorar la votación hasta la madrugada en un último esfuerzo por retrasar la aprobación.

La senadora estatal Carol Alvarado, líder del grupo demócrata del Senado, anunció en redes sociales que planeaba obstruir el proyecto de ley con un largo discurso y tenía la intención de hablar durante varias horas. Pero justo cuando esperaba comenzar su intervención, la cámara alta hizo una larga pausa para cenar.

Cuando los senadores regresaron a sus escaños, Alvarado no tuvo ocasión de hablar porque los republicanos la acusaron de infringir una norma, alegando que utilizó un correo electrónico de campaña para promover su iniciativa como una recaudación de fondos.

El senador Charles Perry afirmó que "parece potencialmente ilegal, o al menos poco ético, usar recursos estatales para un propósito de campaña".

Un portavoz de Alvarado no respondió a una solicitud de comentarios.

El enfrentamiento, que ha durado varias semanas, ha agitado la Legislatura de Texas, marcado por la retirada de los demócratas y amenazas de arresto por parte de los republicanos. Gran parte de las tensiones se vivieron en la Cámara de Representantes, donde el nuevo mapa se aprobó el miércoles.

Los demócratas ya habían retrasado la aprobación del proyecto de ley durante horas de debate, presionando al senador republicano Phil King, promotor de la iniciativa, sobre la legalidad de la propuesta, con muchos alegando que los distritos rediseñados violan la Ley de Derechos Electorales al diluir la influencia de los votantes en función de la raza.

King negó vehementemente esa acusación afirmando que "Tenía dos objetivos en mente: que todos los mapas fueran legales y que fueran mejores para los candidatos republicanos al Congreso en Texas".

Este enfrentamiento ha alimentado una batalla más amplia por la redistribución de distritos en todos los estados, y los gobernadores de ambos partidos se han comprometido a replantear los mapas congresionales.

Los demócratas de California aprobaron el jueves una legislación que convoca una elección especial en noviembre para que los residentes voten un nuevo mapa electoral diseñado para ayudar al partido a sacar cinco escaños más en la Cámara el próximo año. El gobernador, Gavin Newsom, sancionó rápidamente la iniciativa.

Batalla por la Cámara a través de redistribución de distritos

A nivel nacional, la composición partidista de los distritos existentes coloca a los demócratas a tres escaños de una mayoría. El partido del presidente en activo suele perder representantes en los comicios de mitad de legislatura.