Conductor estrella su coche a la entrada del FBI en Pittsburgh

Un conductor embistió su coche contra las rejas de seguridad de la sede del FBI en Pittsburgh el miércoles en la madrugada, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades. Hay un detenido.

"Este fue un ataque dirigido a este edificio", dijo Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, a los periodistas. El personal no resultó herido.