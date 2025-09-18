Conductor estrella su coche a la entrada del FBI en Pittsburgh

Conductor estrella su coche a la entrada del FBI en PittsburghDonald Henson de Penn Hills detenido después de incidente en sede del FBI en Pittsburgh. Motivos aún desconocidos.
Un conductor embistió su coche contra las rejas de seguridad de la sede del FBI en Pittsburgh el miércoles en la madrugada, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades. Hay un detenido.
"Este fue un ataque dirigido a este edificio", dijo Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, a los periodistas. El personal no resultó herido.
El sospechoso, identificado como Donald Henson de Penn Hills, fue detenido después de las 10 a.m., más de siete horas después del incidente, indicaron las autoridades. No se disponía de detalles sobre el motivo o sobre cómo pudo huir, pero el FBI dijo que no lo estaba tratando como un caso de terrorismo, según el portavoz Bradford Arick.