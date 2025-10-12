Incidente vial deja un conductor herido

HOUSTON, Texas.- Incidente de tráfico terminó en una escena de violencia en plena autopista. De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston (HPD), un hombre fue baleado durante un incidente de furia al volante la noche del viernes, alrededor de las 11:50 horas, en la rampa de entrada de N. Main hacia la I-45 Norte, en el área de Near Northside.

Según explicó el teniente de HPD a cargo, un conductor se bajó de su vehículo molesto porque el auto frente a él iba muy despacio. Golpeó el otro carro y comenzó a discutir con el conductor, quien respondió mostrando un arma y disparando una vez.

El herido fue atendido en el lugar por paramédicos y luego trasladado a un hospital, donde se encuentra estable. El tirador, quien cuenta con licencia para portar arma, fue descrito por la policía como totalmente cooperativo. Hasta ahora, no se han presentado cargos, mientras los investigadores revisan todos los detalles del caso.