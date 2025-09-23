Localizan a dos hombres que escaparon de custodia de ICE

Las autoridades locales y federales localizan a los dos hombres que escaparon de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este lunes en la mañana mientras eran transportados desde Spring hacia Conroe.

Según informó el Departamento de Policía de Conroe, los individuos estaban bajo una orden de deportación y lograron huir en las inmediaciones de la autopista I-45, a la altura del North Loop 336. Testigos los vieron corriendo hacia el este, sin camisa y con esposas flexibles en las muñecas.

La Oficina del Alguacil del Condado de Montgomery (MCSO) también había sumado en el operativo de búsqueda.