Localizan a dos hombres que escaparon de custodia de ICE

Localizan a dos hombres que escaparon de custodia de ICEHombres huyen de ICE en Conroe, escuelas refuerzan seguridad
Las autoridades locales y federales localizan a los dos hombres que escaparon de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este lunes en la mañana mientras eran transportados desde Spring hacia Conroe.
Según informó el Departamento de Policía de Conroe, los individuos estaban bajo una orden de deportación y lograron huir en las inmediaciones de la autopista I-45, a la altura del North Loop 336. Testigos los vieron corriendo hacia el este, sin camisa y con esposas flexibles en las muñecas.
La Oficina del Alguacil del Condado de Montgomery (MCSO) también había sumado en el operativo de búsqueda.
Como medida preventiva, el Distrito Escolar Independiente de Conroe (Conroe ISD) activó el protocolo de "Secure Mode" en sus escuelas, aunque tiempo después fue levantado tras confirmarse que la búsqueda no se desarrolla cerca de los planteles. Aun así, se han desplegado oficiales adicionales en los campus para garantizar la seguridad de los estudiantes.