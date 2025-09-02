Hallan a hombre muerto en festival Burning Man

RENO, Nevada.- La muerte de un hombre encontrado en un charco de sangre en el festival anual de arte y música Burning Man en el desierto del noroeste de Nevada está siendo investigada como un homicidio, según las autoridades.

Las autoridades fueron alertadas sobre el suceso el sábado en el evento en el Desierto de Black Rock, unos 175 kilómetros (unas 110 millas) al norte de Reno.

Agentes y guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras acudieron al lugar y "encontraron a un solo hombre adulto blanco tendido en el suelo, obviamente fallecido", dijo la policía del condado Pershing en un comunicado el domingo.

La investigación ha incluido entrevistar a varios participantes y acordonar un perímetro en el área donde se encontró el cuerpo en el campamento improvisado llamado Black Rock City. La identidad del hombre fallecido no se conocía de inmediato, dijo la policía. No se divulgó más información.

El cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense.

La policía dijo que parece ser un crimen aislado, pero instó a todos en el festival a estar atentos a su entorno y conocidos. El festival termina el lunes.