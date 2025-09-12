Trabajadores surcoreanos dejan Atlanta y van a casa

Un avión que transportaba a más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos durante una redada de inmigración en una fábrica de baterías en Georgia partió de Atlanta poco antes del mediodía del jueves, con destino a Corea del Sur. Los trabajadores viajaron en autobús desde un centro de detención en el sureste de Georgia hacia Atlanta más temprano en el día para su vuelo, que debía aterrizar en Corea del Sur el viernes por la tarde. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur indicó que los detenidos liberados por las autoridades estadounidenses incluían a 316 coreanos, 10 ciudadanos chinos, tres ciudadanos japoneses y un indonesio.