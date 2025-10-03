Estalla un enorme incendio en una refinería de Chevron justo a las afueras de Los Ángeles

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Un incendio se desató en una refinería de petróleo de Chevron ubicada justo a las afueras de Los Ángeles el jueves por la noche y causó imponentes llamas que eran visibles desde varios kilómetros (millas) de distancia.

Las autoridades de El Segundo, California, pidieron a la población que se quede en casa. En la madrugada del viernes, el fuego estaba contenido y no había riesgos para la seguridad pública, señalaron las autoridades municipales en un comunicado. No se habían ordenado evacuaciones.

"El incendio sigue activo y las carreteras permanecen cerradas", añadió.

Los residentes en las inmediaciones de la refinería contaron que sintieron un temblor y luego vieron las llamas.

"Prácticamente, todo el cielo estaba naranja", afirmó Sam Daugherty, quien le dijo a KABC-TV que vive a 10 cuadras de distancia y comenzó a empacar una bolsa presa del pánico.

No hubo heridos en la Refinería El Segundo de Chevron y todo el personal estaba localizado, explicó la compañía en un comunicado el jueves por la noche. Según la nota, el sistema de vigilancia indicó que las llamas no se extendieron más allá del perímetro de las instalaciones. La firma no mencionó la causa del incendio.

Los departamentos de policía y bomberos de El Segundo no realizaron comentarios sobre el fuego, que parecía haber estallado de forma repentina.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, dijo en declaraciones a KCAL-TV que los bomberos habían limitado el fuego a una sección de la refinería.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que estaba monitoreando la situación y coordinando con las autoridades estatales y locales para proteger a la comunidad circundante.

El Segundo es una ciudad costera ubicada aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó en una publicación en la red social X que no había constancia de problemas en el aeropuerto.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles "está listo para asistir con cualquier solicitud de ayuda mutua", afirmó.

El viernes se levantó la orden de quedarse en casa decretada para la cercana Manhattan Beach, al sur de El Segundo.

Por el momento no se detectaron problemas de contaminación del aire. Un mapa del índice de calidad del aire mostraba el viernes buenos niveles para el área de Los Ángeles, según el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La refinería tiene una superficie que ronda los 3,9 kms cuadrados (1,5 millas cuadradas) y cuenta con más de 1.770 kms (1.100 millas) de tuberías, según la web de la compañía. El recinto, que está operativo desde 1911, puede refinar hasta 290.000 barriles de petróleo crudo por día, incluyendo gasolina, combustible para aviones y diésel, añadió.



