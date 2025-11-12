Texas enfrenta un brote de tosferina

En lo que va del año, se han reportado más de 3,500 casos de tos ferina en Texas, alcanzando ya un máximo en 11 años, a pesar de que aún quedan dos meses de alta contagiosidad en el año, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

El aumento de casos de tos ferina, especialmente contagiosa en niños, ha coincidido con un descenso en las tasas de vacunación contra esta enfermedad, según expertos en enfermedades infecciosas, quienes insisten en que la mejor manera de controlar su propagación es vacunarse. Añaden que la tos ferina tiende a repuntar cada pocos años y que no existe una forma de erradicarla por completo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Los médicos y profesionales de la salud pública estamos preocupados porque observamos una tendencia año tras año de un aumento significativo en los casos, cuando esta enfermedad es prevenible", afirmó Héctor Ocaranza, pediatra y miembro del Consejo de Ciencia y Promoción de la Salud de la Asociación Médica de Texas. "Sobre todo tratándose de una enfermedad que puede tener un efecto tan grave en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas".

¿Qué está ocurriendo en la temporada más peligrosa?

La alerta más reciente de la agencia, publicada el 3 de noviembre, señaló que más de la mitad de los casos del año pasado ocurrieron en noviembre y diciembre, lo que sugiere que los casos de tos ferina seguirán aumentando. Jason Bowling, especialista en enfermedades infecciosas de UT Health San Antonio, dijo que este repunte coincide con la temporada navideña, lo que aumenta aún más el riesgo de propagación de la tos ferina.

"Muchas veces, los padres con un recién nacido no se sienten cómodos pidiéndole a la gente que se lave las manos o que no los visite si tiene tos durante las fiestas, pero necesitan sentirse capacitados y cómodos para hacerlo ahora mismo", dijo.

¿Por qué tanto caso?

Leilani Valdes, jefa del departamento de Patología y Medicina de Laboratorio del Citizens Medical Center de Victoria y portavoz del Colegio de Patólogos Estadounidenses, afirmó que el repunte de este año es notablemente diferente. "Si bien un aumento no es del todo inesperado, la magnitud de este es inusual y algo que los funcionarios de salud pública están vigilando de cerca", dijo.