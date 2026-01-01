Suma Laredo 15 muertos en percances vehiculares en 2025

El año pasado fueron 9 muertes en accidentes vehiculares dentro de Laredo y en el año 2023 sumaron 12 fallecimientos en la ciudad, bajo estas condiciones, en este 2025 van 15, restando pocas horas para terminar el año.

Cifras alarmantes de accidentes en Laredo

Aclarando que solo se cuentan los de adentro de la municipalidad, pues los ha habido en Río Bravo, en Encinal, cerca de Cotulla, afuera de Catarina y de Freer, ciudades a menos de una hora de Laredo.

Impacto de los accidentes vehiculares en la comunidad

En el Condado de Webb murieron 119 personas en accidentes vehiculares solo en los últimos 5 años, sin contar el 2025.