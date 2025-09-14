Errores en caso Kirk y la crisis en el FBI

Horas después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el director del FBI, Kash Patel, dijo en redes sociales que “el sujeto” del asesinato estaba bajo custodia. Pero no lo estaba. Dos hombres detenidos en un inicio fueron liberados rápidamente, y las autoridades de Utah reconocieron que el pistolero seguía prófugo.

El falso testimonio fue más que un tropiezo. Puso de relieve la arriesgada incertidumbre que rodea el liderazgo de Patel en la agencia mientras la credibilidad del buró —y la de él mismo— están bajo una presión extraordinaria.

En las audiencias de supervisión ante el Congreso de la próxima semana, Patel enfrentará no solo preguntas sobre esa investigación, sino también dudas más amplias sobre si puede estabilizar una agencia de seguridad federal fragmentada por luchas políticas y agitación interna.

Los demócratas están preparados para presionar a Patel sobre una purga de altos ejecutivos que ha provocado una demanda, su búsqueda de las quejas del presidente Donald Trump mucho después de que terminó la investigación de Rusia, y una realineación de recursos que ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen callejero, aunque la agencia ha sido definida durante décadas por su trabajo en amenazas complicadas como la contrainteligencia y la corrupción.

Eso se suma a las preguntas sobre el manejo de archivos del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, la adición de un cosubdirector para trabajar junto a Dan Bongino, y el uso de polígrafo en algunos agentes en los últimos meses para identificar fuentes de filtraciones. Mientras tanto, es probable que los republicanos se unan en su defensa o redirijan el foco hacia los críticos de la agencia.

Las audiencias ofrecerán a Patel su escenario más trascendental hasta ahora, y quizás la prueba más clara de si puede convencer al país de que el FBI, bajo su supervisión, puede evitar agravar sus errores en un tiempo de violencia política y desconfianza creciente.

“Debido al escepticismo que algunos miembros del Senado han tenido y aún tienen, es extremadamente importante que se desempeñe muy bien en estas audiencias de supervisión” el martes y miércoles, dijo Gregory Brower, un exejecutivo del FBI que sirvió como su principal funcionario de asuntos del Congreso.

El FBI declinó comentar sobre el próximo testimonio de Patel ante el comité.

Afirmó que el sujeto estaba “bajo custodia”

El asesinato de Kirk será una investigación minuciosamente examinada, no solo porque fue el más reciente estallido de violencia política dentro de Estados Unidos, sino también por las amistades de Kirk con Trump, Patel y otras figuras y aliados de la administración.

Mientras los agentes de Salt Lake City investigaban, Patel publicó en X que “el sujeto del horrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora bajo custodia”. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en una conferencia de prensa casi contemporánea que “Quienquiera que haya hecho esto, te encontraremos”, sugiriendo que las autoridades aún estaban buscando. Poco después, Patel publicó que la persona bajo custodia había sido liberada.

“Eso no transmite el mensaje que quieres que el público escuche”, dijo Chris O’Leary, un ejecutivo retirado de contraterrorismo del FBI. “Tuvo el efecto contrario. La gente empieza a preguntarse qué está pasando. Esto parece como los Keystone Cops y sigue empeorando”.

Al día siguiente, se canceló una conferencia de prensa programada para la tarde debido a “sucesos rápidos” mientras Patel y Bongino volaban a Utah. Se llevó a cabo en su lugar por la noche. Patel estuvo, pero no habló.

Mientras la búsqueda se prolongaba por más de un día, Patel expresó su frustración en una llamada con el personal del FBI el jueves sobre lo que percibía como un fracaso para mantenerlo informado, incluyendo que no se le mostró rápidamente una fotografía del presunto tirador. Eso según dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a discutirlo por nombre y hablaron bajo condición de anonimato con The Associated Press. The New York Times informó previamente detalles de la llamada.

El viernes por la mañana, las autoridades anunciaron el arresto en una conferencia de prensa donde Patel se atribuyó el mérito de ciertos pasos investigativos, diciendo que, “Bajo mi dirección, el FBI publicó el primer conjunto de fotos del FBI”.

Preguntado sobre el escrutinio de su desempeño, el FBI emitió un comunicado diciendo que había trabajado con la policía local para llevar al presunto tirador, Tyler Robinson, ante la justicia y “continuará siendo transparente con el pueblo estadounidense”.

La respuesta general de Patel no pasó inadvertida en círculos conservadores. Un estratega prominente, Christopher Rufo, publicó en X que era “hora de que los republicanos evalúen si Kash Patel es el hombre adecuado para dirigir el FBI”.

Purga de personal

El mismo día que Kirk fue asesinado, Patel enfrentó otro problema por separado: una demanda de tres altos ejecutivos del FBI despedidos en una purga de agosto que eliminó décadas de experiencia institucional y que caracterizaron como una campaña de represalia de la administración Trump.