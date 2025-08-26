Muere arrollada mujer migrante

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer hoy la muerte de una mujer migrante de origen ecuatoriano, quien perdió la vida la noche del pasado domingo 17 de agosto tras ser atropellada dos veces en El Paso, al tratar de escapar de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

De acuerdo con lo informado por el gobierno estadounidense, a las 9:31 de la noche un agente supervisor de la Patrulla Fronteriza que patrullaba aproximadamente a media milla al oeste del puente De las Américas en El Paso, localizó a un hombre desconocido cerca de una barricada de alambre de púas junto al río Grande, por lo que lo llamó, pero este corrió hacia la hierba alta cerca del río.

Dos minutos después, a las 9:33 de la noche, un agente de policía de la ciudad de Santa Ana observó desde su vehículo a través de sus binoculares a otra persona salir de un canal cercano y correr hacia una cerca de alambre, cerca de la carretera fronteriza César E. Chávez.

Posteriormente, la persona fue identificada como una ciudadana ecuatoriana adulta, a quien el agente, hablando español, le ordenó que se detuviera, pero ella lo ignoró y saltó la cerca.

Se dijo que el agente la observó correr por los carriles en dirección este de la carretera, y vio cuando al intentar cruzar los carriles en dirección oeste, fue atropellada por un automóvil, por lo que el agente solicitó servicios médicos de emergencia utilizando su radio de servicio y ordenó a otros agentes de policía de la ciudad que acudieran al lugar del accidente.

A las 9:35 de la noche los paramédicos agentes de la Patrulla Fronteriza (BPA) llegaron al lugar donde la mujer fue atropellada y vieron un vehículo aproximándose a su cuerpo, "un paramédico intentó llamar la atención del conductor agitando las manos, pero no lo logró, ya que el conductor atropelló el cuerpo. El conductor no se detuvo y le causó lesiones adicionales importantes a la mujer".