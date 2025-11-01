Aterrizaje de emergencia en Florida dejó 15 heridos

TAMPA, Florida

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras una repentina pérdida de altitud en un vuelo desde México que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Florida, dijeron las autoridades el viernes.

El vuelo, que partió el jueves desde Cancún, se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud disminuyó repentinamente. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 de la tarde "después de que la tripulación experimentara un problema de control de vuelo".



