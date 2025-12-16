Planeaba asesinar a su esposa: sheriff

El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, informó el lunes que un hombre está bajo custodia por el asesinato de su esposa y su tía en Brownsville el domingo por la mañana, describiendo el crimen como un acto sin sentido.

Treviño identificó al sospechoso como Joel Uriegas Izaguirre, de 48 años, quien enfrenta cargos de homicidio capital múltiple. No se le fijó fianza tras su audiencia inicial en el tribunal del Centro de Detención Carrizales-Rucker.

¿Cómo ocurrió el asesinato en Brownsville?

El sheriff detalló que el hombre planeaba matar a su esposa, pero no tenía la intención de asesinar a su tía. La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron acudió a una vivienda ubicada en el 6279 de Tecate Drive alrededor de las 11:00 a. m. del domingo, tras recibir una llamada al 911 sobre una mujer tendida en un charco de sangre. Posteriormente, las autoridades encontraron otro cuerpo dentro de la casa.

Este lunes, Treviño se negó a identificar a las víctimas. Explicó que su decisión responde a una petición expresa de la familia, ya que algunos parientes que no viven en el Valle del Río Grande aún desconocen los hechos.

Detalles confirmados sobre el sospechoso y las víctimas

La investigación indica que Izaguirre, originario de Matamoros, cruzó a Brownsville alrededor de las 5:00 a. m. y regresó a Matamoros aproximadamente a las 7:15 a. m. del domingo. Durante una conferencia de prensa, Treviño señaló que los investigadores creen que los homicidios ocurrieron en ese lapso. El sujeto habría utilizado una tabla de madera —empleada normalmente para revolver grandes ollas de carne— en los ataques, que el sheriff calificó de brutales.

"Se podría decir que fue un arma de oportunidad, que fue lo que encontró inmediatamente allí cuando entró a la casa", declaró Treviño. El sheriff mencionó que el único móvil que los investigadores han podido establecer es que Izaguirre podría mantener una relación con otra persona en Matamoros, lo que posiblemente fue la razón para matar a su esposa.

Se cree que el sospechoso sabía dónde estaba la llave de la casa y entró sin forzar la puerta. La persona que descubrió los cuerpos estaba de visita con la tía, quien se ganaba la vida haciendo tamales. Los vendía a feligreses de su iglesia y, al parecer, su sobrina (la esposa del acusado) había ido a ayudarle ese día.

Acciones de la autoridad tras el crimen en el condado de Cameron

Todos los ingredientes para cocinar estaban listos y a la vista en el momento del crimen, indicó Treviño. El sheriff afirmó que la tía no era el objetivo del ataque y que era la propietaria de la vivienda donde ocurrieron los hechos. La esposa del sospechoso solo estaba de visita. Treviño precisó que el cuerpo de la esposa fue hallado en el exterior, mientras que el de la tía se encontró en el interior de la casa.

Joel Uriegas Izaguirre.