Asesinato de Charlie Kirk revela fallos de seguridad

UTAH.- El asesinato de Charlie Kirk es el ejemplo más reciente de cómo se pueden evadir las medidas de seguridad ordinarias en una era de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada con el proceso político es un posible objetivo potencial, incluidos los influencers.

Kirk se encontraba en un entorno conocido el miércoles ante una gran multitud en una universidad de Utah, un estado conservador donde las tendencias de votación coinciden en gran medida con su política pro-MAGA ("Hagamos grande a Estados Unidos otra vez"), el eslogan de campaña del presidente Donald Trump. El provocador conservador se presentó con su propio equipo de seguridad, como lo ha hecho en numerosos eventos en otros campus.

En retrospectiva, personas con experiencia en la protección de funcionarios públicos y dignatarios de alto perfil dicen que se podría haber hecho más para evitar el asesinato.

Expertos en seguridad entrevistados por The Associated Press cuestionaron si el evento contaba con suficiente personal, pero también reconocieron las limitaciones de las fuerzas policiales del campus y de los lugares al aire libre. Dijeron que solo el círculo interior más cercano a Kirk parecía seguro, dejando expuestos los círculos exterior e intermedio.

El asesinato, que aparentemente se llevó a cabo desde un tejado cercano, tenía inquietantes paralelismos con el intento de asesinato contra Trump, ocurrido el año pasado en Pensilvania, donde un hombre armado de 20 años logró subir a un edificio cercano y abrir fuego durante un evento de campaña.

El jueves, las autoridades policiales seguían buscando al tirador. Señalaron que el asesino usó un rifle de cerrojo de alta potencia y saltó de ese edificio mientras los espectadores huían de la escena. El FBI publicó dos fotos de una "persona de interés".

La seguridad parecía congruente con

la de otros eventos

Muchos detalles seguían sin aclararse, entre ellos, qué medidas de seguridad precisas se tomaron antes del debate organizado por Turning Point USA, la organización política sin fines de lucro de Kirk. El evento en la Universidad del Valle de Utah atrajo a más de 3.000 personas.

Horas después del ataque, Jeff Long, el jefe de policía del campus, dijo a los periodistas que seis de sus agentes estuvieron presentes en el debate y que su departamento se había coordinado con el equipo de seguridad de Kirk. Señaló que el comentarista había hablado "en un área baja rodeada de edificios", pero no dijo si los agentes habían inspeccionado los tejados cercanos.

DESAFÍOS DE PROTECCIÓN EN LOS CAMPUS

Los eventos en las universidades pueden ser extremadamente difíciles de proteger, especialmente cuando participa una figura controvertida, dijo David B. Mitchell, jefe del Departamento de Policía de la Universidad de Maryland. A los grupos estudiantiles les gusta exhibir a tales oradores porque atraen a grandes multitudes.

"Esto va a enviar ondas de choque a todos los campus universitarios", dijo Mitchell, porque muchos eventos similares "ocurren todo el tiempo".

El equipo de Mitchell, compuesto por 100 agentes, ayuda a proteger eventos en los que participan políticos de alto perfil y otras figuras debido a que la escuela está cerca de Washington. El expresidente Barack Obama ha asistido al menos a dos juegos de baloncesto de la Universidad de Maryland. Tales eventos requieren una extensa preparación.