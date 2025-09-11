Enfoca su intervención en combatir el crimen

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retratado su intervención federal en Washington D.C. como enfocada en combatir el crimen. Sin embargo, los datos de la operación federal, analizados por The Associated Press, muestran que más del 40% de los arrestos realizados durante el mes que ha durado la operación estuvieron relacionados con la inmigración.

Los hallazgos destacan que, en la capital de la nación, el gobierno siguió impulsando su agenda de línea dura contra la inmigración.

El gobierno de Trump afirma que la toma de control federal en D.C. ha sido un éxito, ya que ha producido más de 2.300 arrestos, entre ellos, más de una docena de sospechosos de homicidio, 20 presuntos miembros de pandillas y cientos de personas acusadas de delitos relacionados con drogas y armas. Más de 220 armas ilegales han sido retiradas de las calles, incluyendo las vinculadas al caso de un adolescente que hizo una publicación preocupante en redes sociales sobre una escuela, dijeron funcionarios.

Sin embargo, la prominencia de los arrestos de inmigración —más de 940 personas— ha alimentado las críticas de que el verdadero propósito de la operación podría haber sido aumentar las deportaciones.

"La toma de control federal ha sido una cobertura para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración federal", dijo Austin Rose, un abogado gerente en el Amica Center for Immigrant Rights, un grupo activista. "Quedó bastante claro desde el principio que esta fue una gran campaña de aplicación de la ley de inmigración".

Para los críticos, el esfuerzo parece menos un impulso único contra el crimen en la capital que un modelo para la intervención federal y para destacar los índices de crímenes violentos en otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, una conocida jugada política que Trump utilizó durante la campaña presidencial de 2020.

NO ES CLARO CUÁNTAS PERSONAS ENFRENTARON CARGOS NO RELACIONADOS CON INMIGRACIÓN

El gobierno ha argumentado repetidamente que las deportaciones son inseparables de la reducción del crimen, a menudo presentando a las personas arrestadas por las autoridades migratorias como los "peores de los peores". Aun así, sigue sin estar claro cuántos de los detenidos en Washington tenían otros cargos pendientes.

REPORTAN ARRESTOS DE INMIGRACIÓN EN D.C.

