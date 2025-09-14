Lidian con trauma estudiantes de Utah

Un estudiante se encerró en su casa durante dos días tras presenciar el asesinato de Charlie Kirk, nervioso por regresar al campus universitario de Utah donde el activista conservador fue abatido. Otra alumna no podía dormir ni olvidar lo que vio y escuchó, así que llamó a su padre para que la llevara a casa.

Mientras los investigadores dedican el fin de semana a profundizando en el caso del sospechoso, Tyler James Robinson, antes de su primera comparecencia ante el tribunal programada para el martes, los estudiantes que presenciaron el tiroteo del miércoles en la Universidad del Valle de Utah (UVU) lidian con el trauma, el dolor y la sombra que el asesinato ha arrojado sobre su comunidad.

El arresto de Robinson, efectuado el jueves por la noche, calmó algunos temores. No obstante, persisten las dudas sobre el motivo y la planificación del presunto tirador, así como sobre las fallas de seguridad que permitieron que un hombre con un rifle le disparara a Kirk desde un tejado antes de huir.

La universidad dijo que habrá mayor seguridad cuando las clases se reanuden el 17 de septiembre.

En la ciudad natal de Robinson, a unos 390 kilómetros (240 millas) al suroeste del campus, la presencia policial disminuyó significativamente el sábado, después de que el FBI ejecutara una orden de registro en la casa de su familia. Un Dodge Challenger gris que, según las autoridades, Robinson condujo hacia la UVU parecía haber sido remolcado.

Nadie respondió a la puerta el sábado en la casa de su familia, situada en Washington, Utah, y las persianas de todas las ventanas estaban cerradas.

En otros lugares, la muerte de Kirk ha provocado repercusiones para las personas que criticaban su retórica o se mostraban poco comprensivas con sus seguidores. El viernes, el minorista Office Depot dijo que había despedido a un trabajador de una tienda de Michigan que fue visto en un video negándose a imprimir volantes para una vigilia en honor de Kirk, calificándolos como “propaganda”.

En un monumento improvisado cerca de la entrada principal de la UVU en Orem, la gente ha dejado flores en homenaje a Kirk. El sábado por la mañana, los autos recorrían las calles cercanas, tocando bocinas, ondeando banderas estadounidenses y mostrando mensajes como “Te amamos Charlie”, “Charlie por siempre” y “DEP Charlie”.