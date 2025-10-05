Periodista hispano es deportado a El Salvador

ATLANTA.- Un periodista de habla hispana que había estado detenido por las autoridades migratorias en Georgia desde junio fue deportado el viernes a El Salvador.

Mario Guevara, de 48 años, cubría una protesta en las afueras de Atlanta el 14 de junio cuando la policía local lo arrestó y luego lo entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) varios días después. Sus abogados habían estado librando batallas paralelas en el tribunal de inmigración y en los sistemas de tribunales federales, en un intento por lograr su liberación.

En un video en vivo publicado en Facebook el viernes por la tarde, se ve a Guevara, escoltado por funcionarios del gobierno de El Salvador, saliendo de un vehículo y abrazando a una mujer que le apuntaba con un teléfono con cámara. "Hola mamá", declaró ante la pantalla.

Miró hacia el cielo, le dio gracias a Dios y dijo que no era así como quería venir a su país.

Publicó una foto en Facebook de sí mismo en un restaurante con un plato de pupusas, el plato emblemático de El Salvador de tortillas de maíz rellenas de queso y otros ingredientes. En otra publicación declaró: "¡Listos para seguir trabajando al doble desde mi tierra, así lo ha querido mi Dios!".

Familiares y amigos recibieron a Guevara quien dijo que no pudo soportar el cúmulo de emociones vividas durante su detención. Con lágrimas y cubriendo su rostro expresó: "llego deportado como un criminal, aunque no lo soy, pero así me trataron como un criminal, solamente por hacer mi trabajo periodístico y me siento orgulloso".

Guevara llegó al aeropuerto internacional de El Salvador "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" en un vuelo fletado junto a 117 salvadoreños, todos estaban esposados de pies y manos.

"Ha sido duro y tengo las marcas de las esposas en mis pies y mis manos. Me las quitaron hace una hora, antes de llegar al Salvador. Me las quitaron y yo les dije sinvergüenzas, como ya estoy en tierra salvadoreña, ya no, ya no soy su prisionero. Me sentí libre por primera vez", agregó.

Guevara denunció haber sido objeto de tortura emocional al señalar que estuvo 70 días encerrado, los primeros 30 en solitario. Agregó que solamente lo sacaban dos horas al día para bañarse y para ver el sol.

La deportación de Guevara ocurrió después de que la Corte Federal de Apelaciones del 11º Circuito se negara el miércoles a detener una orden de deportación emitida el mes pasado por la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Todos los cargos penales presentados contra Guevara desde su arresto fueron desestimados por fiscales locales. Sus abogados argumentaron que estaba siendo retenido en represalia por su trabajo como periodista y para silenciarlo, en violación de sus derechos constitucionales.

Arresto y detención

El arresto y la detención de Guevara atrajeron condenas de grupos de periodismo, libertad de prensa y libertades civiles. Katherine Jacobsen, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dijo que su deportación era "una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo el gobierno de (Donald) Trump".

"Es vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos esté deportando a Guevara, la primera vez que CPJ ha documentado este tipo de represalia relacionada con la actividad periodística", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han rechazado sistemáticamente la idea de que Guevara estaba siendo castigado por su trabajo, y sostienen que estaba en el país ilegalmente.

CONTIENDAS JURÍDICAS DE GUEVARA

Un juez de inmigración en 2012 negó la solicitud de Guevara para permanecer en Estados Unidos. Él apeló esa decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que escucha apelaciones de fallos de tribunales de inmigración, pero se había tomado una decisión sobre esa apelación cuando los fiscales acordaron cerrar el caso administrativamente. Sus abogados dicen que tenía autorización para vivir y trabajar en el país durante los últimos 13 años.

Poco después de que Guevara ingresara a la custodia del ICE en junio, el gobierno solicitó a la Junta de Apelaciones de Inmigración reabrir ese antiguo caso migratorio. Sus abogados no se opusieron a ese movimiento, pero pidieron que el caso fuera devuelto al tribunal de inmigración inferior porque ahora tiene una solicitud pendiente de visa respaldada por su hijo adulto, que es ciudadano estadounidense.