Detienen a 3 chinos por intentar comprar uranio

TIFLIS, Georgia.- Tres ciudadanos chinos fueron arrestados en la capital de Georgia, Tiflis, mientras intentaban comprar ilegalmente dos kilos (4,4 libras) de uranio, informó el sábado el Servicio de Seguridad del Estado del país.

La agencia, que publicó un video de la detención, explicó en un comunicado que los sospechosos planeaban llevar el material nuclear a China a través de Rusia.

Los miembros del grupo criminal planeaban pagar 400.000 dólares por el uranio, agregó.

De acuerdo con las autoridades, un ciudadano chino que ya se estaba en Georgia, y que incumplía la normativa local en materia de visas, llevó a expertos al país caucásico para buscar uranio por todo el territorio.

Otros miembros de la banda coordinaron la operación desde China, indicó la nota.

Los sospechosos fueron identificados y detenidos mientras "negociaban los detalles de la transacción ilegal", indicó el servicio de seguridad.