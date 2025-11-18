Arrestan a presunto acosador en Laredo

Un agente de policía escolar del Condado de Zapata fue arrestado este domingo en Laredo, acusado de acosar y presuntamente agredir físicamente a una mujer, a quien habría perseguido en su vehículo desde aquella ciudad hasta esta frontera.

Los hechos se reportaron al mediodía del domingo 16, cuando un elemento de la Patrulla Estatal (DPS) detectó a una mujer conduciendo a aproximadamente 145 km/h por la carretera 83 Sur. La conductora llevaba varios minutos siendo seguida por una camioneta Ford F-250 color rojo con un logotipo o calcomanía que decía "Policía".

Al ser detenida, la mujer explicó al oficial que el hombre que la perseguía era un policía del Distrito Escolar Independiente de Zapata, y que previamente la había agredido físicamente en esa localidad. Al intentar ella escapar, el sujeto la habría seguido hasta Laredo, acosándola y amenazándola de manera constante.

¿Qué ocurrió?

Poco después, una tercera persona llamó a las autoridades para confirmar la versión, señalando que el individuo —identificado como Jorge Luis Dovalina, de 45 años— había agredido a su hermana, era policía escolar y la acosaba con amenazas.

Dovalina fue detenido en la cuadra 5700 de la carretera 83 Sur y acusado formalmente del delito de acoso. Hasta el momento no se ha precisado la relación entre el imputado y la presunta víctima.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?