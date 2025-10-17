Trasladarán a California a sospechoso de incendio

ORLANDO, Florida.- Un hombre sospechoso de iniciar el mortal incendio ocurrido a principios de este año en Palisades, en el área de Los Ángeles, será trasladado a California el jueves desde el centro de Florida, donde fue arrestado la semana pasada, según una orden judicial.

La audiencia de Jonathan Rinderknecht, programada para el viernes en Orlando, Florida, fue cancelada.

Su próxima audiencia será una lectura de cargos en Los Ángeles y se llevará a cabo en las próximas semanas, indicaron los fiscales federales.

La orden de trasladar a Rinderknecht de Florida a California se emitió un día después de que un jurado investigador del sur de California lo acusara de un cargo de destrucción de propiedad por medio de fuego, incendio provocado en perjuicio de una propiedad utilizada en el comercio interestatal y provocar un incendio forestal.

Rinderknecht fue arrestado la semana pasada en la Costa Espacial de Florida, donde había vivido en la casa de su hermana y su cuñado en los últimos cinco meses.

Se ordenó que permaneciera bajo custodia federal durante una audiencia judicial la semana pasada debido a la preocupación del juez magistrado sobre su salud mental y su capacidad para llegar a California para futuras audiencias judiciales.

En la audiencia judicial, fue representado por un defensor público. Pero posteriormente contrató al abogado defensor Steve Haney, quien anteriormente representó a un exaspirante a gerente de negocios deportivos que fue uno de los condenados en un caso de soborno en el baloncesto universitario.

Las autoridades federales señalaron que Rinderknecht, quien vivía en el sur de California en ese momento, encendió un pequeño fuego el día de Año Nuevo que ardió bajo tierra antes de reavivarse casi una semana después, el 7 de enero, y arrasó las zonas costeras de Pacific Palisades y Malibu.

El incendio, que dejó 12 muertos en vecindarios de las colinas, fue uno de los dos grandes fuegos que estallaron ese día.

En total, más de 30 personas murieron y más de 17.000 hogares y edificios en el condado de Los Ángeles quedaron destruidos.

Rinderknecht fue entrevistado por primera vez por las autoridades el 24 de enero. Los investigadores dijeron que, en los meses intermedios, trabajaron para descartar otras posibles causas de la ignición del primer incendio, como fuegos artificiales o rayos. Mientras tanto, revisaron el teléfono del sospechoso para rastrear su paradero el día que comenzó el fuego.