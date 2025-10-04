Elimina Apple app que permite rastrear y reportar al ICE

Apple eliminó una aplicación que utiliza el crowdsourcing para señalar avistamientos de agentes de inmigración de Estados Unidos, aparentemente tras recibir presiones de las autoridades estadounidenses.

ICEBlock, una aplicación gratuita exclusiva para iPhone que permite a los usuarios informar y monitorear de forma anónima la actividad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ya no estaba disponible en la App Store de Apple desde el viernes.

"Acabamos de recibir un mensaje de la App Review de Apple indicando que #ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a ´contenido objetable´", dijo el desarrollador en una publicación en redes sociales. "Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!".

El desarrollador indicó el mes pasado que tenía más de un millón de usuarios. Aunque ya no está en el mercado de aplicaciones, quienes la tengan descargada en sus dispositivos móviles deberían poder seguir usándola.

Apple dijo que eliminó aplicaciones como ICEBlock debido al potencial de riesgos que fueron planteados por las fuerzas del orden.