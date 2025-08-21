Temen a deportación en temporada de huracanes

Si un gran huracán se acerca a Florida Central esta temporada, María sabe que es peligroso quedarse dentro de su casa de madera, similar a un remolque. En tormentas pasadas, se refugió en la casa de su hermana, que es más resistente. Si no podía llegar allí, había un albergue instalado en la escuela secundaria local si era necesario.

Pero con la agresiva aceleración de las detenciones y deportaciones de inmigrantes en su comunidad de Apopka, a 32 kilómetros (20 millas) al noroeste de Orlando, María, una trabajadora agrícola de México sin estatus legal permanente en Estados Unidos, no sabe si esas opciones son seguras. Todos corren el riesgo de encontrarse con agentes de inmigración.

"Pueden llegar a donde sea", dijo María, de 50 años, quien insistió en que The Associated Press no usara su apellido por temor a ser detenida. "No es un límite".

Durante mucho tiempo, los desastres naturales han planteado riesgos singulares para las personas que están en Estados Unidos sin un estatus legal permanente. Pero con la llegada de la temporada alta de huracanes en el Atlántico, los inmigrantes y sus defensores dicen que la agenda militarista de aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump ha aumentado el riesgo.

Lugares considerados espacios neutrales por los inmigrantes, como escuelas, hospitales y agencias de manejo de emergencias, ahora son sospechosos, y los acuerdos de las fuerzas del orden locales para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) los hacen más vulnerables, ya que deben elegir entre la seguridad física o evitar la detención.

"¿Voy a arriesgarme a la tormenta o a poner en peligro a mi familia en el refugio?" dijo Dominique O´Connor, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. "Te vas a encontrar con las agencias de aplicación de la ley de cualquier manera".

Para O´Connor y para muchos inmigrantes, se trata de las tormentas. Pero las personas sin estatus legal permanente podrían enfrentar estas decisiones en cualquier lugar donde el calor extremo, los incendios forestales u otro clima severo podrían exigirles evacuar, obtener suministros o incluso buscar atención médica.

Las agencias federales y estatales han dicho poco sobre si la aplicación de la ley de inmigración se suspendería en un desastre. No haría mucha diferencia para María: "Con lo que hemos vivido, la confianza se ha perdido".

Nuevas políticas profundizan las preocupaciones

Los esfuerzos de la administración republicana de Trump para ampliar exponencialmente la capacidad de aplicación de la ley migratoria significan que muchas de las agencias activas en la respuesta a desastres tienen cada vez más participación en la aplicación de la ley de inmigración.

Desde enero, cientos de agencias del orden público han firmado acuerdos 287(g), que les permiten realizar ciertas acciones de aplicación de la ley de inmigración. La mayoría de los acuerdos se realizaron en Florida y Texas, estados propensos a huracanes.

La División de Manejo de Emergencias de Florida supervisa la construcción de las nuevas instalaciones de detención del estado, como la que se conoce como "Alcatraz de los caimanes" en los Everglades. Los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) se utilizan para construir más centros de detención en todo el país, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reasignó temporalmente a algunos empleados de la FEMA para ayudar al ICE.

La Guardia Nacional, que suele repartir comida y agua después de desastres, ha sido activada para apoyar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y colaborar en los centros de detención.

Estos roles duales pueden crear una situación intimidante durante un desastre. Tras las inundaciones de julio, más de 2.100 personas de 20 agencias estatales ayudaron en el amplio esfuerzo de respuesta en el centro de Texas, junto con agentes de la CBP. La policía controló la entrada a las áreas más afectadas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas y agentes de seguridad privada controlaron las entradas a los centros de recuperación de desastres establecidos por la FEMA.

Eso inquietó incluso a las familias con estatus legal permanente, dijo Rae Cárdenas, directora ejecutiva del Centro Comunitario Doyle en Kerrville, Texas. Cárdenas ayudó en la coordinación con el consulado mexicano en San Antonio para reemplazar documentos de personas que vivían detrás de los puntos de control policial.

"Algunas familias tienen miedo de ir a buscar su correo porque sus documentos legales fueron arrastrados por el agua", dijo Cárdenas.

En Florida, estas políticas podrían hacer que las personas no quieran conducir por las carreteras de evacuación. Las paradas de tráfico son una herramienta frecuente de detención, y en febrero, Florida aprobó una ley que criminaliza la entrada al estado de personas sin estatus legal, aunque un juez la bloqueó temporalmente.