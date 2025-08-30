Apela Tesla veredicto de demanda millonaria

Nueva York, Estados Unidos

Tesla ha presentado una moción para apelar el veredicto en una demanda por responsabilidad del producto y homicidio culposo, que podría costarle a la compañía 242.5 millones de dólares si no se reduce o anula, de acuerdo con CNBC.

El fabricante de automóviles de Elon Musk ha solicitado la anulación del veredicto o un nuevo juicio en el tribunal del distrito sur de Florida.

Gibson Dunn, quien representa a Tesla en la apelación, argumentó que la indemnización por daños y perjuicios en el caso debería reducirse drásticamente, de 129 millones de dólares a 69 millones como máximo. Esto resultaría en que Tesla tuviera que pagar una indemnización de 23 millones de dólares si se confirma el veredicto anterior que declara a la compañía parcialmente responsable del accidente.

El bufete también argumentó que la indemnización por daños punitivos debería eliminarse o reducirse, como máximo, a tres veces la indemnización por daños y perjuicios, debido a un límite legal en el estado de Florida.

La demanda se centró en un accidente mortal ocurrido en 2019 en Cayo Largo, Florida, en el que George McGee conducía su sedán Tesla Model S mientras utilizaba el Piloto Automático Mejorado de la compañía, un sistema de conducción parcialmente automatizado.

Mientras conducía, McGee dejó caer su teléfono móvil y corrió a recogerlo. Durante el juicio, declaró que creía que el Piloto Automático Mejorado frenaría si hubiera un obstáculo en su camino.

El Model S de McGee aceleró en una intersección a poco más de 96 kilómetros por hora, impactando un coche cercano, vacío y estacionado, y a sus dueños, que se encontraban al otro lado del vehículo. La colisión causó la muerte de Naibel Benavides, de 22 años, y heridas graves a su novio, Dillon Angulo.

A principios de este mes, un jurado de un tribunal federal de Miami dictaminó que Tesla debía indemnizar a la familia del fallecido y al superviviente herido, pagando una parte de 242.5 millones de dólares de un total de 329 millones de dólares en daños y perjuicios que consideraron apropiados.

En su moción de apelación, los abogados de Tesla argumentan que el Model S no tenía defectos de diseño y que ni siquiera los supuestos defectos de diseño podían ser atribuidos al accidente, que, según afirman, fue causado enteramente por el conductor.

"Mientras los conductores sigan al volante, cualquier medida de seguridad puede envalentonar a algunos conductores imprudentes y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad de muchos otros", afirma la apelación citada por CNBC. "Responsabilizar a Tesla por proporcionar a los conductores funciones de seguridad avanzadas solo porque un conductor imprudente las ignoró es incompatible con la ley de Florida".

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.

Brett Schreiber, abogado principal de los demandantes en este caso, declaró que cree que el tribunal confirmará el veredicto anterior, que no debe interpretarse como una crítica a la industria de los vehículos autónomos, sino al desarrollo e implementación imprudentes e inseguros del sistema Autopilot por parte de Tesla.

"El jurado escuchó todos los hechos y llegó a la conclusión correcta de que se trataba de un caso de responsabilidad compartida, pero eso no descarta el papel fundamental que Autopilot y las tergiversaciones de la compañía sobre sus capacidades desempeñaron en el accidente", declaró.



