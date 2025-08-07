Lo arrestan por matar a su novia, una policía

Un hombre fue detenido esta semana por matar a tiros a su novia, quien era policía, en la casa de ella en Maryland hace casi 30 años y él había dicho que fue asesinada durante un robo, dijeron funcionarios policiales el miércoles.

Amir Jalil Ali, quien fue arrestado el martes bajo el cargo de asesinato premeditado, en un inicio fue acusado de matar en 1995 a Denna Fredericka Campbell, una oficial del Departamento de la Policía Metropolitana, en Washington, D.C., de 24 años. Pero los cargos en su contra fueron retirados dos meses después por los fiscales del condado Montgomery, en Maryland.

El fiscal estatal del condado Montgomery, John McCarthy, dijo que no puede explicar por qué se retiraron los cargos en 1995; él no estaba a cargo de la fiscalía en ese momento.

“No tuve acceso, ni sé cuál fue la conversación respecto a por qué se retiraron los cargos en ese momento”, dijo McCarthy a los periodistas en una conferencia de prensa.

Campbell, quien llevaba cuatro años en el cuerpo policial, recibió cinco disparos estando en su apartamento en Silver Spring, Maryland. Su arma oficial estaba desaparecida y no ha sido encontrada.

“Si bien este arresto no borrará el dolor de perder a Denna, esperamos que traiga algo de resolución y paz a todos los involucrados”, expresó el jefe de policía del condado Montgomery, Marc Yamada.

Ali, hoy de 62 años, de Laurel, Maryland, era conocido como Kenneth Burnell Wonsom en el momento del asesinato. Se cambió legalmente el nombre en 2021, dijeron las autoridades.

Ali dijo a los investigadores que había salido del apartamento donde vivía con Campbell después de las 3 de la mañana el 16 de septiembre de 1995 para ir a una tienda y cuando regreso, encontró su cuerpo, según un informe policial. Llamó al 911 para reportar un robo y dijo que le habían disparado a su novia, según el informe.