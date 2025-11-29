Detienen a individuo tras amenazar a feligreses

Un hombre fue arrestado tras amenazar de muerte a un pastor y a los feligreses de una iglesia local, afirmando ser un "enviado de Dios" para llevar a cabo un ataque, según documentos judiciales.

Bryan Anthony Barrera, de 37 años, enfrenta cargos de amenazas terroristas luego de publicar en Facebook durante noviembre que eliminaría "tanto al pastor como a todos los presentes en la iglesia".

¿Qué ocurrió?

La investigación, que involucró al FBI y a la policía de Pasadena —ciudad ubicada al sureste de Houston—, reveló que Barrera había asistido a servicios en dicha congregación hace aproximadamente cuatro años. Un testigo declaró que el acusado envió mensajes de texto afirmando que "el diablo se apropió del alma de los feligreses" y que él había sido enviado por Dios "para no tener piedad de ellos".

Ante las amenazas, miembros de la congregación —incluyendo militares— acordaron portar armas durante los servicios por seguridad. Además, el testigo reportó haber visto una fotografía del acusado del 20 de octubre donde posaba con una pistola y chaleco antibalas.

Barrera tiene prohibida la tenencia de armas debido a una condena previa por agresión grave y violencia familiar.

¿Cuál es la situación legal actual?

Un tribunal del condado Harris fijó una fianza de $4,000 dólares, la cual Barrera pagó para continuar su proceso en libertad. Su abogada defensora señaló que su cliente coopera con las autoridades y solicitó al público respetar la presunción de inocencia mientras se desarrolla el caso.