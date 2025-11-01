Acusan a hombre de amenazar a rabinos

MONTGOMERY, Alabama

Los fiscales federales han acusado a un hombre de Alabama de realizar llamadas y enviar mensajes amenazantes a varios rabinos, un imán y otras personas en el sur, incluyendo decirle a un rabino que "quiero que mueras".

Jeremy Wayne Shoemaker, de Needham, Alabama, fue acusado de hacer una amenaza de comunicaciones interestatales. Fue arrestado anteriormente por cargos estatales relacionados de resistencia al arresto y posesión de una pistola por una persona a la que se le prohíbe legalmente tener un arma de fuego.

Un agente del FBI escribió en documentos judiciales que Shoemaker realizó una serie de llamadas y mensajes amenazantes a rabinos en Alabama y Luisiana, un imán en Georgia, una iglesia en Carolina del Norte y otros. Las autoridades dijeron que se encontraron múltiples armas de fuego en la casa del hombre, junto con una maleta llena de municiones y papeles con los nombres, direcciones y números de teléfono de líderes religiosos y otras figuras prominentes.

El agente escribió que Shoemaker dijo a las autoridades que las comunicaciones no eran una amenaza de violencia real, sino "un esfuerzo por intimidar o participar en una guerra psicológica". Los documentos judiciales también sugieren que el hombre padece una enfermedad mental diagnosticada. Su abuela le dijo al agente del FBI que él se había negado a tomar su medicamento contra la enfermedad, escribió el agente. El nombre del diagnóstico fue redactado en los documentos judiciales públicos.

Una declaración jurada de un agente del FBI presentada con documentos judiciales federales señala que Shoemaker llamó la atención de las autoridades federales después de dejar mensajes de voz amenazantes, incluyendo uno a principios de este mes para un rabino en Mountain Brook, Alabama.

"Quiero que mueras porque deseas nuestra muerte", dijo Shoemaker en una de las llamadas. "Quieres que Occidente desaparezca".

El agente escribió que Shoemaker envió mensajes de texto a un centro islámico en Luisiana en 2024, incluyendo uno que decía que "los judíos y ustedes, los musulmanes, nos han declarado la guerra de nuevo, y vamos a defendernos". Otro mensaje a un imán de Georgia este año decía que sabía dónde vivía el imán y le advertía que tuviera cuidado.

Shoemaker le dijo al agente del FBI que no tenía intención de violencia y que las llamadas y mensajes eran un intento de intimidación.

"Shoemaker afirmó que sus declaraciones eran sátira, no una amenaza legítima, una refutación y una burla hacia ellos", escribió el agente.

Un registro en la casa de Shoemaker encontró múltiples armas de fuego, un portador de chaleco antibalas y numerosas cajas de municiones.

Needham es un pequeño pueblo en el suroeste de Alabama, ubicado a unos 16 kilómetros (10 millas) de los límites entre Mississippi y Alabama. Shoemaker está detenido en la cárcel del condado Choctaw.



