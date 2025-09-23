Tiroteo en Condado Harris deja 3 heridos

Una noche de domingo terminó en tragedia en el noroeste del condado de Harris, donde tres jóvenes resultaron gravemente heridos tras un tiroteo en una vivienda ubicada en la cuadra 3900 de Pintan Lane. Según el Alguacil Ed González, uno de los heridos tiene apenas 16 años, mientras que los otros dos están en sus veintes. Todos fueron trasladados al hospital en estado crítico.

Al llegar al lugar, los agentes del Departamento del Alguacil del Condado Harris encontraron armas de fuego y evidencias que apuntan a la presencia de cinco personas en la casa.