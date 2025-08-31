Retiran empresas miles de paquetes de camarón

Seattle.- Más empresas están retirando decenas de miles de paquetes de camarones importados vendidos en Walmart, Kroger y otras tiendas en Estados Unidos porque pueden tener contaminación radiactiva, según avisos federales.

AquaStar USA Corp. de Seattle retirará más de 26.000 paquetes de camarones refrigerados para cóctel vendidos en tiendas Walmart en 27 estados entre el 31 de julio y el 16 de agosto. La empresa también está retirando alrededor de 18.000 bolsas de camarones cocidos, medianos, pelados y sin cola de la marca Kroger vendidos en tiendas en 17 estados entre el 24 de julio y el 11 de agosto.

Al mismo tiempo, H&N Group Inc., un distribuidor mayorista de mariscos en Vernon, California, retirará más de 17.000 cajas de camarones congelados vendidos a tiendas de comestibles en la Costa Este, según un aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Ese retiro comenzó el 12 de agosto.

Los productos han sido retirados porque pueden estar contaminados con Cesio-137, un isótopo radiactivo que es un subproducto de reacciones nucleares. El riesgo parece ser pequeño, pero los camarones podrían representar una "preocupación potencial para la salud" para las personas expuestas a bajos niveles de Cesio-137 con el tiempo, dijeron funcionarios de la FDA.

La FDA emitió una alerta de seguridad este mes en la que advirtió a los consumidores que no coman ciertos camarones congelados importados de PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa indonesia que opera bajo el nombre de BMS Foods. Se detectó Cesio-137 en contenedores de carga de la empresa enviados a puertos de Estados Unidos y en una muestra de camarones empanizados congelados.

La FDA también ha añadido a PT. Bahari Makmur Sejati a una nueva alerta por contaminación química para detener la entrada de productos de esta empresa en Estados Unidos.

No está claro cómo los contenedores o los camarones se contaminaron. Funcionarios federales dijeron que están investigando y se negaron a responder preguntas detalladas de The Associated Press sobre la fuente o el alcance de la contaminación.

Ninguno de los camarones que provocaron alertas o que dieron positivo a Cesio-137 fue puesto a la venta al público, dijo la FDA. Pero otros embarques enviados a tiendas pueden haber sido procesados bajo condiciones que permitieron que los productos se contaminaran, dijo la agencia.

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectaron por primera vez la posible contaminación radiactiva en contenedores de carga enviados a puertos en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia. Funcionarios de aduanas alertaron a la FDA, que realizó pruebas a camarones empaquetados y confirmó Cesio-137 en una sola muestra.

Expertos en radiación nuclear coincidieron en que el riesgo para la salud es bajo, pero dijeron que es importante determinar la fuente de la contaminación y compartir esa información con el público.