Un gato es sacrificado tras infección de gripe aviar

SAN FRANCISCO.- La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en Silver Spring, Maryland. Algunos lotes de comida cruda para gatos podrían estar contaminados con gripe aviar H5N1, advirtieron funcionarios federales de salud el miércoles, después de que un gato de San Francisco tuvo que ser sacrificado luego de consumir el alimento y contraer el virus. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) informó que dos lotes de RAWR Raw Cat Food Chicken Eats dieron positivo para el virus. Funcionarios del Departamento de Salud de San Francisco realizaron una análisis que reveló la presencia de la misma cepa del virus H5N1 en el alimento para mascotas y en el gato sacrificado.