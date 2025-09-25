Ardilla agresiva envía a dos personas al hospital

Residentes de una ciudad del Área de la Bahía de San Francisco están en alerta por una ardilla agresiva que ha enviado a por lo menos dos personas a la sala de urgencias para recibir tratamiento médico. Joan Heblack contó a KGO-TV, filial de ABC, que estaba caminando en el vecindario de Lucas Valley en San Rafael cuando una ardilla aparentemente salió de la nada y atacó su pierna, arañándola y mordiéndola. “Se aferró a mi pierna. La cola estaba volando por aquí. Yo estaba como: ‘¡Quítenmela, quítenmela!’”, relató Heblack.

Isabel Campoy también dijo que fue atacada mientras caminaba en la misma área. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, comentó.