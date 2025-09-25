Texas

Ardilla agresiva envía a dos personas al hospital

Ardilla muerde y araña a residentes de San Francisco. Pánico en Lucas Valley por ataques inesperados.
  • Por: Agencia AP
  • 25 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Ardilla agresiva envía a dos personas al hospital

Residentes de una ciudad del Área de la Bahía de San Francisco están en alerta por una ardilla agresiva que ha enviado a por lo menos dos personas a la sala de urgencias para recibir tratamiento médico. Joan Heblack contó a KGO-TV, filial de ABC, que estaba caminando en el vecindario de Lucas Valley en San Rafael cuando una ardilla aparentemente salió de la nada y atacó su pierna, arañándola y mordiéndola. “Se aferró a mi pierna. La cola estaba volando por aquí. Yo estaba como: ‘¡Quítenmela, quítenmela!’”, relató Heblack.

Isabel Campoy también dijo que fue atacada mientras caminaba en la misma área. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, comentó.

Ambas mujeres fueron a la sala de urgencias, informó la estación de televisión en su historia del lunes. Ahora se han colocado volantes que advierten a los residentes que la ardilla no es una broma y que más de cinco personas han sido atacadas por una “ardilla muy mala” que “sale de la nada”.

EL MAÑANA RECOMIENDA