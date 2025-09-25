Ardilla agresiva envía a dos personas al hospital

Ardilla agresiva envía a dos personas al hospitalArdilla muerde y araña a residentes de San Francisco. Pánico en Lucas Valley por ataques inesperados.
Residentes de una ciudad del Área de la Bahía de San Francisco están en alerta por una ardilla agresiva que ha enviado a por lo menos dos personas a la sala de urgencias para recibir tratamiento médico. Joan Heblack contó a KGO-TV, filial de ABC, que estaba caminando en el vecindario de Lucas Valley en San Rafael cuando una ardilla aparentemente salió de la nada y atacó su pierna, arañándola y mordiéndola. “Se aferró a mi pierna. La cola estaba volando por aquí. Yo estaba como: ‘¡Quítenmela, quítenmela!’”, relató Heblack.
Isabel Campoy también dijo que fue atacada mientras caminaba en la misma área. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, comentó.
Ambas mujeres fueron a la sala de urgencias, informó la estación de televisión en su historia del lunes. Ahora se han colocado volantes que advierten a los residentes que la ardilla no es una broma y que más de cinco personas han sido atacadas por una “ardilla muy mala” que “sale de la nada”.