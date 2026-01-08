Bomberos combaten incendio de pastizal

Un extenso incendio de pastizales en el refugio de vida silvestre Laguna Madre Bahía Grande, ubicado junto a la autopista 100, informó el Departamento de Bomberos de Los Fresnos. Varias unidades de bomberos trabajaron en coordinación con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. (USFWS) para controlar las llamas. Las brigadas realizan operaciones de transporte y descarga de agua en áreas de difícil acceso para sofocar el fuego.

Acciones de los bomberos en el incendio

Las autoridades emitieron una alerta a los conductores que transiten por la autopista 100, advirtiendo sobre la presencia de vehículos de emergencia y la posibilidad de que el humo denso reduzca significativamente la visibilidad en la carretera.