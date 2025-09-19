Aumentan arrestos de migrantes en Chicago

CHICAGO.- Los encuentros con agentes federales de inmigración han ido en aumento en la zona metropolitana de Chicago, por lo que defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes locales han intensificado sus tácticas de resistencia.

El gobierno del presidente Donald Trump ha señalado a Chicago como el más reciente blanco en su cruzada migratoria, utilizando paradas de tráfico en áreas con alta concentración de inmigrantes y yendo tras jornaleros fuera de ferreterías.

"No daremos un paso atrás", publicó el jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la red social X, republicando dramáticas imágenes de los arrestos realizados el día anterior en una residencia de los suburbios de Chicago.

Activistas y líderes locales también han adoptado una postura desafiante, intentando disuadir a los agentes, advirtiendo a los residentes y manteniendo la atención en el caso de un hombre que fue abatido a disparos por un agente de inmigración la semana pasada.

Jornaleros en la mira

Después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) lanzó un nuevo operativo hace una semanas, el enfoque parecía girar en torno a las paradas de tráfico en vecindarios y suburbios con una gran concentración de inmigrantes y latinos. Esta semana, los activistas afirman que los arrestos de jornaleros van en aumento, reflejando las tendencias de operaciones similares en otros lugares.

Agentes federales fueron vistos en aproximadamente media docena de tiendas Home Depot y Menards del área de Chicago, lo que dejó como resultado el arresto de algunas personas, informaron los activistas.

"Nuestros vecinos que construyen, pintan, reparan y embellecen esta ciudad han sido el blanco de estos ataques injustificados", dijo Miguel Alvelo Rivera de Latino Union, un grupo de defensa de los jornaleros.

Alvelo Rivera habló el jueves cerca de un Home Depot en Brighton Park, un vecindario predominantemente latino, donde el día anterior se pudo ver a agentes del ICE en las inmediaciones.

En círculos de inmigrantes y activistas, los arrestos son calificados comúnmente como secuestros, debido a que muchos de los agentes llevan el rostro cubierto, conducen vehículos sin identificación y no portan insignias en su vestimenta.

Giselle Maldonado, de 23 años, dijo que el ICE detuvo el lunes a sus dos tíos —Gabriel Soto Rivera, de 40 años, y Eder Nicolás Jiménez Barrios, de 37— en la zona de Chicago mientras se dirigían a trabajar como técnicos de calefacción y aire acondicionado. Se enteró de la noticia a través de videos publicados en redes sociales.

Lo primero que cruzó por la mente de Maldonado fueron los dos hijos pequeños de Gabriel.

"¿Quién va a estar ahí para ellos?", se preguntó. "Son bebés".

Patrullas en bicicleta y silbatos

Activistas de Chicago han desplegado rápidamente a voluntarios hacia los lugares en donde se han registrado avistamientos de agentes de inmigración. Graban videos y recopilan información para notificar a las familias.

Los activistas publican en redes sociales las matrículas de supuestos vehículos del ICE y participan en manifestaciones fuera de los hoteles donde se cree que los agentes se encuentran hospedados. Personas a bordo de bicicletas alertan de la presencia de agentes, mientras que otros siguen los vehículos a pie y advierten a los que están cerca.

Un vecindario en el suroeste de Chicago está haciendo mucho ruido, literalmente.

Cuando se intensificaron los rumores de un aumento en las redadas migratorias en Chicago, Baltazar Enriquez comenzó a comprar silbatos de emergencia para advertir a otros sobre la presencia de los agentes del ICE en las cercanías. Dijo que son confiables incluso cuando la tecnología falla.

TENSIÓN POR LA MUERTE DE MEXICANO A MANOS DE AGENTES FEDERALES

La muerte de un hombre mexicano a manos de agentes de ICE ha suscitado preguntas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de muchos funcionarios de Illinois.

Las autoridades dicen que los agentes de inmigración perseguían a un hombre que tenía antecedentes de conducción imprudente que había ingresado ilegalmente al país. Han dicho que Silverio Villegas González evadió el arresto y arrastró a un agente con su vehículo. El DHS dijo que el agente disparó porque temía por su vida.

Noem dijo que el agente, quien no ha sido identificado, actuó con valentía, y se refirió a González como "un criminal extranjero ilegal" que se resistió al arresto.

Muchos residentes del suburbio de Franklin Park dudan de las afirmaciones de las autoridades, recordándolo como un amable hombre de familia.