Agentes de CBP incautan más de 549 md en cocaína

Un importante cargamento de cocaína, valuado en más de $549 mil dólares, fue asegurado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en las instalaciones de carga del Puente Internacional de Río Grande City.

Detalles del decomiso de cocaína

El decomiso ocurrió el martes 2 de diciembre, cuando un tractocamión Kenworth modelo 2007 procedente de México intentó ingresar a territorio estadounidense. Durante una inspección inicial, los oficiales seleccionaron el vehículo para una revisión más exhaustiva, utilizando tecnología de inspección no intrusiva.

La revisión detallada permitió descubrir 18 paquetes de cocaína, con un peso total de 41.44 libras (18.66 kilogramos), escondidos dentro de la unidad. "Los agentes emplearon todos los recursos disponibles para frenar este intento de contrabando y evitar que estas drogas llegaran a nuestro país", señaló Rogelio Olivares, director del Puerto de Entrada de Río Grande City.

Acciones de la autoridad en el Puente Internacional

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) se encargaron de la incautación de la droga y del vehículo, mientras que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

Este decomiso se suma a los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses por reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de narcóticos.