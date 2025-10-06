Agenda ´personal´ de Rubio amenaza perspectivas de paz

NUEVA YORK.- Recientes escaladas de Estados Unidos en el Caribe son resultado de la agenda "personal" de su secretario de Estado, Marco Rubio, contra la región, afirmó el jefe de la diplomacia de Cuba, que añadió que su homólogo estadounidense está impulsando cada vez más políticas que no se alinean con el llamado mandato de paz de su presidente, Donald Trump.

El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo a The Associated Press que Cuba vio una posibilidad de cambiar la dinámica antagónica de larga data entre Washington y la isla comunista cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Pero añadió que Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, se ha propuesto como misión que Estados Unidos adopte una campaña de "máxima presión" aún más fuerte contra La Habana.

"El actual secretario de Estado no nació en Cuba, nunca ha estado en Cuba y no sabe nada sobre Cuba", afirmó Rodríguez durante la entrevista. "Pero hay una agenda muy personal y corrupta que está llevando a cabo, que parece estar sacrificando los intereses nacionales de Estados Unidos para avanzar en este enfoque muy extremista".

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios. Rubio y las autoridades estadounidenses han defendido su agresiva postura contra Cuba acusando a sus líderes de dirigir una dictadura.

"Estados Unidos continuará defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, y dejará claro que ningún régimen ilegítimo y dictatorial es bienvenido en nuestro hemisferio", señaló Rubio en una declaración en julio.

Camino delicado para Cuba cuando se trata de EEUU

El canciller y otros funcionarios cubanos han seguido la línea diplomática con el gobierno de Trump mientras buscan el fin de un embargo económico estadounidense de seis décadas que, aunque no ha logrado derrocar al gobierno, ha causado apagones energéticos generalizados, escasez de alimentos e inflación.

En declaraciones públicas y discursos, los funcionarios se han abstenido de criticar directamente a Trump por las medidas agresivas de administración contra Cuba en los primeros ocho meses de su segundo mandato. Entre ellas está el restablecimiento de una serie de sanciones económicas restrictivas que habían sido aliviadas con los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden. En vísperas de dejar el cargo, Biden había dado pasos para retirar la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo.