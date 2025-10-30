Cancelación de rutas aéreas de México a Estados Unidos afecta a Texas

Con la cancelación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, cuatro ciudades de Texas se quedan sin conexión con México. Se trata de Houston, Dallas, McAllen y Austin.

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos revocó la aprobación para 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, y suspendió los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Felipe Ángeles International Airport (AIFA) hacia ese país. Las aerolíneas afectadas incluyen Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.

El DOT argumenta que esta acción responde al incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo México-Estados Unidos de 2015, en concreto, que México habría cancelado o congelado rutas de aerolíneas estadounidenses durante años. Entre estas cancelaciones están los vuelos que salen del AIFA a las ciudades texanas de Austin, Dallas, Houston y McAllen, ya sea vuelos comerciales o combinados, es decir de pasajeros y carga.

¿Cuáles son los vuelos cancelados?

Las compañías Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico están entre las afectadas. Por ejemplo, Aeroméxico tenía servicio hacia Houston y McAllen que fue revocado según los documentos del DOT. Viva tenía rutas propuestas hacia Austin, Dallas/Fort Worth y Houston que ya han sido bloqueadas.

Esto genera un impacto, ya que Texas es uno de los estados más vinculados al mercado mexicano, tanto por flujo de personas como por comercio y turismo.

Habrá reunión con aerolíneas

En México, el gobierno federal, las aerolíneas y empresarios han mostrado su inconformidad por esta medida. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que se comunique con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para revisar si la medida tiene fundamentos y anunció que el viernes tendrá una reunión con Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris.